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У Києві - вибухи, РФ атакувала балістикою: понад 50 людей постраждали, є руйнування

Анна Ярославська
13 грудня 2023, 06:37
Приблизно о третій годині ночі ворог здійснив пуски ракет, найімовірніше, з північно-східного напрямку. Зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків.
Наслідки ракетного удару по Києву
Внаслідок ракетного удару сталося падіння уламків у різних районах Києва / Фото : t.me/VA_Kyiv

У ніч на 13 грудня в Києві прогриміла серія вибухів-країна-агресор РФ атакувала столицю України ракетами. Всі цілі було збито. Однак через падіння уламків російських ракет є руйнування. На щастя, обійшлося без жертв.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що приблизно о третій годині ночі ворог здійснив пуски ракет, найімовірніше, з північно-східного напрямку. За попередніми даними, застосовувалося балістичне озброєння. В результаті роботи ППО зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків.

Попко розповів про наслідки нічної атаки окупантів у різних районах міста.

відео дня

Голосіївський район: падіння уламків на проїжджу частину дороги без подальшого загоряння.

Дарницький район: загоряння приватного будинку на площі 400 кв. м.

Деснянський район: загоряння на сьомому поверсі 9-поверхового житлового будинку і 8 авто у дворі будинку: проведена евакуація жителів. Врятовано 17 осіб, зокрема 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надано медичну допомогу.

"Ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет", - додав Попко.

Дніпровський район: вибуховою хвилею вибило вікна у двох житлових будинках.- загоряння приватного житлового будинку на площі 2 кв. м.

Крім того, зафіксовано падіння уламків ракети ще на три приватних житлових будинки без загоряння. Відбулося часткове руйнування будівель і допоміжних будівель.

Уламки ракети впали і на проїжджу частину, пошкоджена водопровідна мережа – аварійні бригади працюють на місці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "ракета впала на територію однієї з лікарень столиці".

"У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала. Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медустанови", - написав Кличко.

За його словами, всього в Дніпровському районі в результаті ворожої атаки постраждали 45 осіб. 18 з них госпіталізували, зокрема 2 дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці, серед них - троє дітей.

Глава КМВА Попко повідомив, що інформації про загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксований 51 потерпілий, зокрема 6 дітей. Найстаршій постраждалій 80 років, наймолодшій – 5 років. Всім надана медична допомога.

Ракетні удари Рф по Києву

Рано вранці 11 грудня в Києві пролунали близько 10 вибухів, була оголошена повітряна тривога. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що російські окупанти спробували завдати по Києву ракетного удару за таким же сценарієм, як і місяць тому - по столиці була випущена балістика.

В результаті роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Є постраждалі.

8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

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