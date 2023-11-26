Дрон залетів і вибухнув прямо в будівлі казарми: подробиці атаки на Москву

У ніч на 26 листопада сталася масована атака дронів на російські міста. Потужні вибухи прогриміли в Підмосков'ї. Там дрон залетів прямо в будівлю казарми і вибухнув. Про це повідомляється в Telegram-каналі ВЧК-ОГПУ.
Як повідомляється, удар був по будівлі Кантемирівської дивізії. Він пролунав о 3:15 ночі. У цій будівлі було розташування 275-го самохідно-артилерійського полку.
"У 5-поверхову будівлю казарми влетів і вибухнув БПЛА. Потім почалася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Поки невідомо, скільки людей загинули в результаті "прильоту", а скільки були поранені.
Масована атака на Росію 26 листопада
26 листопада у РФ поскаржилися на атаку БПЛА. Окупанти заявили, що нібито дрони збили над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Пізніше в РФ влаштували паніку і сказали, що в РФ стався масований удар аналогом Shahed. Також стало відомо про те, що вночі РФ атакували понад 30 дронів. Українська розвідка підтвердила масовану атаку дронів на російські міста і повідомила, що це стало відповіддю за "Шахеди" по Києву.
Водночас відомо, що російська ППО "пульнула" по своїх же - під обстрілом опинився житловий будинок. Під час масованої атаки БПЛА, був атакований військовий аеродром РФ в Підмосков'ї.
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