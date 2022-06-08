Понад 1000 полонених з Азовсталі окупанти вивезли до Росії – росЗМІ

Понад 1000 полонених з Азовсталі окупанти вивезли до Росії, повідомляють росЗМІ/ Twittwr Kozatsky_D, полк "Азов"

Понад тисячу українських військовополонених із заводу Азовсталь у Маріуполі перевезли в Росію "для проведення слідчих дій".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство новин ТАСС, посилаючись на джерело у правоохоронних органах Росії. Зазначається, що із захисниками Азовсталі зараз нібито "щільно працюють правоохоронні органи".

За даними російського новинного агентства, понад сто людей зараз можуть перебувати у Москві, серед них, зокрема, "іноземці які здалися в Маріуполі".

При цьому зазначається, що найближчим часом в Росію можуть перевезти ще частину військовополонених захисників України. Їх можуть відправити на територію країни-агресорки після того, як "будуть проведені очні ставки".

Проте офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Раніше повідомлялося, що терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Як заявив "глава міністерства юстиції" так званої "ДНР" Юрій Сироватка, українських полонених, у тому числі й бійців із заводу Азовсталь, збираються "судити", і деяких з них можуть піддати смертній карі.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти утримують у полоні понад 2,5 тисячі українських захисників Маріуполя.

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