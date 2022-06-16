Максимально низько та із смертельним ризиком: в мережі показали відео прориву пілотів на "Азовсталь"

Як говорить один з пілотів, відразу після вдалого прориву на "Азовсталь", у них було всього лише близько десяти хвилин на все - на вивантаження і навантаження.
Тим до божевілля сміливим пілотам, які зважилися на прорив на вертольотах "Мі-8" - щоб доставити боєкомплект і ліки на обложений росіянами окупантами завод "Азовсталь" у Маріуполі, довелося здійснювати польоти на максимально малій висоті. Про це йдеться у відео, яке опублікував на YouTube проєкт "Дніпро оперативний".
Як говорив один з пілотів, який брав участь у смертельно небезпечних рейдах, з 160-200 кілометрів польоту солідну частину займала територія, яку контролював противник і де багато було засобів протиповітряної оборони.
"Все, чим наші могли користуватися - рельєф. Штука в тому, що пролітати потрібно на гранично малій висоті і найчастіше в темний час доби", – каже чоловік.
Як стверджує пілот, польоти вночі, коли сильний туман або багато хмар – в принципі одні з найважчих в льотній практиці. Але, за його словами, всі пілоти розуміли ‒ погана видимість працює в обидві сторони. Тобто окупантам теж важко помітити польоти українських вертольотів.
Природно, всі намагалися взяти по-максимуму людей, в першу чергу - поранених, щоб врятувати їх.
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Прорив українських пілотів на обложений завод"Азовсталь"
Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони понад п'ять разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі.
Потім інтерв'ю спеціалізованому виданню The Warzone учасник операції з бойовим псевдонімом "Флінт" розповів, українські пілоти вертольотів, які погоджувалися відправитися на смертельно небезпечний прорив через окупантську облогу Маріуполя для порятунку його захисників на" Азовсталі", розуміли надвисокий ризик.
Один з пілотів був надмотивований тим, що на заводі в облозі перебувала його дружина.
"Основною причиною, по якій він погодився це зробити, було те, що його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі". Вона працювала з важкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація тяжкопоранених, а також її з території заводу", – розповів "Флінт".
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