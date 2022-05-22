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Новий міф: на Азовсталі рашисти "виявили докази" співпраці ОБСЄ із ЗСУ

22 травня 2022, 21:37

Росія продовжує поширювати міфи щодо співпраці ОБСЄ з українською армією.

ОБСЄ на папері
На" Азовсталі "окупанти" знайшли докази " співпраці ОБСЄ / "РИА Новости Украина"

Росія продовжує поширювати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. На цей раз розповідають про нібито знайдені на Азовсталі "докази", заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Тепер на території Азовсталі (за твердженням окупантів) знайдено доказ співпраці ОБСЄ та української армії. Ось цей телефон. А в цей час офіційна Європа не просто продовжує мовчати про арешти співробітників ОБСЄ в Донецьку і Луганську, але і деякі країни почали "хитатися" в твердості навколо підтримки України", - пише Андрющенко.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів поставок Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.

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