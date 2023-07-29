Плакався в жилетку африканцям: Путін понив через втечу окупантів з-під Києва

Ганебну втечу окупантів РФ з-під Києва диктатор сором'язливо назвав "відведенням військ".

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Президент країни-агресора РФ Володимир Путін знову згадав ганебну сторінку російської армії, яку українські захисники вигнали з-під Києва у 2022 році.

Цього разу сеанс самобичування диктатор влаштував під час форуму з лідерами африканських країн. Путін буквально нив і скаржився африканцям на те, що окупантів вибили з-під Києва.

При цьому ганебну втечу окупантів РФ з-під Києва диктатор сором'язливо назвав "відведенням військ". Виявляється, це був жест доброї волі, в надії на подальші переговори.

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"...після відведення наших військ з-під Києва, а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладення остаточного договору, київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей", - скаржився Путін африканським лідерам.

Раніше Путін "спалився" на двійниках. На різних заходах можна побачити різних двійників диктатора Володимира Путіна, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

Нагадаємо, Путін скреготав зубами, коли Гундяєв епічно зганьбився на форумі з диктатором. Після слів Патріарха Кирила по обличчю Володимира Путіна ковзнула зла усмішка і він нервово заворушив жовнами.

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