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Екс-дружина Путіна насолоджується особняками в Європі з чоловіком молодшим за неї на 20 років-ЗМІ

Дмитро Відоменко
28 липня 2023, 16:32 оновлено 28 липня, 16:41
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Ексдружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила, за даними журналістом, живе в елітних маєтках в Європі з новим чоловіком - Артуром Очеретним.
Путін, дружина Путіна
Колишня дружина Володимира Путіна зараз, за даними ЗМІ, у новому шлюбі з Артуром Очеретним / колаж Главред, скріншоти з відео

На даний момент відомо тільки про один офіційний шлюб російського диктатора Володимира Путіна ‒ з Людмилою Шкребнєвою. У 2013 році відбулося їх офіційне розлучення. Зараз Людмила Путіна заміжня за якимось бізнесменом Артуром Очеретним, повідомляє портал "Обозрєватєль".

Новий чоловік Людмили молодший за неї рівно на 20 років. Офіційно ні про шлюб, ні про спільну нерухомість Очеретний і Шкребнєва не оголошували, проте папараці не раз помічали їх разом. Є інформація, що подружжя постійно живе в Європі, адже в їх власності безліч дорогого житла там.

Наприклад, у Франції Очеретний розділив право власності на віллу з подругою Людмили ‒ Дюльбер Рогачової. Дорогий маєток розташований поруч з курортом класу "люкс" - Біарріц.

відео дня

Російські опозиціонери з команди Олексія Навального говоривши, що новий чоловік Людмили Путіної також володіє нерухомістю в іспанському курорті Малага. Йдеться про дві квартири та гараж. Також журналісти знайшли у Очеретного 200-метрову квартиру в Давосі, Швейцарія.

Офіційно на Людмилу Путіну оформлений Елітний особняк неподалік від Московського Кремля площею понад 4 тисячі квадратних метрів.

Санкції проти сім'ї та оточення Путіна

У минулому році влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Тоді в нього були включені колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінської коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

За даними ЗМІ, у Путіна і Кабаєвої четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчатка-двійнята. Дочок колишня гімнастка народила в Швейцарії.

Всього в санкційний список додана дюжина людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких британська влада вважає входять в його "ближнє коло".

Пізніше США ввели санкції проти музиканта Сергія Ролдугіна, якого ЗМІ називають найближчим другом Путіна і хрещеним батьком однієї з його дочок. Під санкції США також потрапила його дружина ‒ оперна співачка Олена Міртова.

Тепер Ролдугін знаходиться в санкційних списках США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.

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