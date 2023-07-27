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Пригожина побачили у Санкт-Петербурзі, куди Путін приїхав на форум з Африкою

Андрій Ганчук
27 липня 2023, 15:53 оновлено 27 липня, 16:00
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Ватажок ПВК Вагнер Пригожин у Санкт-Петербурзі зустрівся з представниками ЦАР, Малі і Нігеру, сказали російські пропагандисти з колишнього пулу Пригожина.
Пригожин в Петербурзі
Пригожин приїхав у Санкт-Петербург і зустрівся з одним з гостей саміту Африка-Росія / facebook.com/dimitri.harto

Очільник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин був помічений у місті Санкт-Петербург, де 27-28 липня проходить саміт Росія-Африка. Зокрема, опубліковано фотографію, на якій Пригожин з одним з гостей форуму. Фото, імовірно, зроблено в готелі Трезіні, власником якого і є керівник бунтівників.

Як повідомляє пітерське видання Фонтанка, глава "Русского дома" у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) Дмитро Ситий опублікував фото Євгена Пригожина нібито з саміту Росія-Африка з "вдячністю пану послу", на якому країну-агресора представляє особисто директор Кремля Путін.

Відповідне фото Ситий розмістив у своєму Facebook.

відео дня
Пригожин Петербург
Соратник Пригожина повідомив, що той нібито побував на саміті Росія-Африка / facebook.com/dimitri.harto

"Пан посол поділився зі мною першими фотографіями саміту Росія-Африка", - написав він.

Відзначається, що дана фотографія також була опублікована в декількох пропагандистських ЗМІ, які раніше входили до медіа-імперії Пригожина. Там також повідомили про зустрічі Пригожина з представниками ЦАР, Малі та Нігеру.

Пригожин у Санкт-Петербурзі

Видання з'ясувало, що фотознімок зроблено в Петербурзі, але не на африкано-російському саміті, а у готелі Трезіні, яким володіє сім'я Пригожина. Інтер'єри зіставляються за фото.

Трезіні
Готель Трезіні, де побачили Пригожина / Фонтанка

У Кремлі бояться перевороту в Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росії загрожує військовий переворот. На думку чиновника, бунт може очолити і колишній командувач 58-ю армією генерал Попов, якого відсторонили від командування окупантами через критику на адресу керівництва Міноборони загарбників.

Днями у Мережі з'явилася заява ватажка бойовиків ПВК Вагнера Євгена Пригожина з Білорусі, куди він змушений був виїхати після свого невдалого походу на Москву. Пригожин заявив про ганьбу армії РФ і розкрив долю вагнерівців - воювати проти України вони поки що не будуть. За його словами, бойовики пересидять у Білорусі, щоб потім "проявити себе на повну".

Російські журналісти написали, що Кремль став "ховати" Путіна. За даними джерела, після заколоту Пригожина в московській верхівці побоюються державного перевороту. Всі, хто потенційно міг би взяти участь у таких подіях, під підозрою ФСБ.

Інші новини:

Санкт-Петербург Євген Пригожин
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