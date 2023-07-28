"Війна до останнього українського солдата": Орбан цинічно "підмахнув" Путіну

Прем'єр Угорщини зробив лукаву пропозицію про необхідність говорити про "мир" з російськими окупантами.

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Віктор Орбан зробив новий випад на адресу України / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову зробив заяву з приводу війни в Україні, в якій фактично підіграв країні-агресору РФ.

Незважаючи на триваюче вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України. Його нову заяву цитує видання Magyar Hirlap.

При цьому він зробив лукаву пропозицію про необхідність говорити про "мир" з російськими окупантами.

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"Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому потрібно говорити про мир. Якщо голос миру буде недостатньо сильним, у суспільній свідомості залишатиметься, що війна є рішенням. Цю ситуацію можна вирішити тільки шляхом дипломатії і переговорів, і ми будемо продовжувати це робити", — сказав він.

Разом з тим прем'єр Угорщини знову повторив кремлівську мантру про те, що Україна нібито втратила суверенітет і їй ніби не вистачить сил протистояти агресії РФ.

" гроші надсилає (Україні, - ред.), зброю - воювати, звичайно, українці воюють. Захід буде боротися до останнього українського солдата <...> ви повинні повернутися в початок і почати все спочатку: ви повинні повернутися за стіл переговорів", — додав Орбан.

Раныше Орбан зганьбився новою скандальною заявою. Україною нібито керують західні країни, впевнений прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України. Глава МЗС України звернув увагу на те, що Угорський прем'єр має тісну політичну спорідненість з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

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