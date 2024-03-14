У Бундестазі "відгриміло" засідання щодо Taurus для ЗСУ: не обійшлося без скандалу

Німецький Бундестаг укотре відхилив резолюцію про постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України. "Проти" проголосували 538 депутатів.

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"Проти" відправки Україні ракет Taurus проголосували 538 депутатів Бундестагу / колаж Главред, фото "Вікіпедія" та ua.depositphotos.com

У четвер, 14 березня 2024 року, 538 німецьких депутатів проголосували "проти" постачання далекобійних крилатих ракет моделі Taurus для потреб ЗСУ (тільки 31 людина підтримала відповідне рішення). Про це в четвер, 14 березня, повідомило видання Bild.

"Ухвалено рішення: Німеччина й надалі не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus", - кажуть німецькі журналісти.

Вони уточнили, що в Євросоюзі вже вдруге вимагали поіменного голосування і закликали федеральний уряд ФРН "негайно" передати таку далекобійну зброю Україні. Однак, як додають у Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає таку можливість.

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Ба більше, перед голосуванням відбулися дебати, у рамках яких виступив лідер фракції партії СДПН (однієї з правлячих зараз) у Бундестазі Рольф Мютценіх. Він похвалив свого однопартійця Шольца, який "несе відповідальність" і зберігає "розсудливість і баланс".

"Я думаю, нам слід сконцентруватися на більш важливих речах. Чому інші європейські країни не можуть надати більше коштів після всіх своїх заяв? [...] Чи не час нам не тільки говорити про те, як вести війну, а й подумати, як заморозити війну, а потім і покласти їй край? У жовтні 2022 року американський уряд побоювався застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Це має змусити нас замислитися", - сказав він.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км. Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Передача ракет Taurus в Україну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партнери Олафа Шольца в урядовій коаліції тиснуть на канцлера Німеччини, щоб він відмовився від протидії передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Німецька опозиція вимагає роз'яснень щодо того, як саме канцлер Олаф Шольц дійшов висновку, що передача ракет Taurus Україні може затягнути Німеччину у війну з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею свого британського колеги Девіда Кемерона про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійну зброю.

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