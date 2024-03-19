Коаліція бронетехніки для України: Польща та Німеччина запускають важливий проект

Міністр оборони Німеччини закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості за допомогою снарядів та іншого озброєння.

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Польща і Німеччина запускають коаліцію бронетехніки для України / Колаж: Главред, фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки для України. До проєкту долучилися Велика Британія, Швеція та Італія. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, йдеться на сайті польського Міноборони.

"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього долучилися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", - сказав глава польського Міноборони.

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За словами Пісторіуса, коаліція бронетехніки "особливо важлива в той час, коли Росія щодня намагається розділити Захід і підірвати нашу згуртованість".

Міністр оборони Німеччини закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості за допомогою снарядів та іншого озброєння.

Міністри також обговорили питання, що стосуються ініціативи спільної закупівлі боєприпасів країнами Євросоюзу для України.

Коаліція дронів - що це таке На 19-му засіданні Контактної групи з оборони України оголошено про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися 8 країн: Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія та Велика Британія. Країни Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників 2024 року. Навесні Канада планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на суму в 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США). Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер у Торонто. За словами Блера, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі у своєму класі. Влітку Франція поставить в Україну 100 безпілотних літальних апаратів. Дрони замовили у компанії Delair. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Як повідомляв Главред, німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що офіційний Берлін поки що виключає можливість відправки своїх військ на територію України. Німеччина не стане партією війни, зокрема й тому вона не поставляє Києву ракети Taurus.

Також Пісторіус заявив про те, що вважає ситуацію на фронті в Україні тупиковою.

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