УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

Яна Ставська
18 березня 2024, 01:20
Одна річ сповільнює швидке постачання та експлуатацію цих ракет.
Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс
Шольц зволікає з передачею Україні Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Україні обов'язково передадуть ракети Taurus, але не найближчим часом, вважає військовий експерт, голова українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Тут уже справа за міжнародними домовленостями. Я переконаний, що "Тауруси" теж у нас будуть, так само, як і вся інша німецька зброя. Питання в тому, коли саме і в якому обсязі", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, навіть якщо рішення про передачу ухвалили б уже завтра, то "потрібен ще час, щоб це рішення можна було впровадити технологічно".

відео дня

Хто такий Сергій Кузан

Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

"Потрібна інженерна база, тому що "Таурус" - це крилата ракета саме повітряного базування. Також потрібна і підготовка нашої льотної інфраструктури - пілотів, операторів, інженерів та літаків, які були б готові здійснювати програмування на землі з подальшим пуском у небі", - пояснив Кузан.

Тому експерт вважає, що найближчим часом Україна не може розраховувати на "Тауруси" в небі Кримського півострова, але "таке рішення все-таки буде".

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс
Основні характеристики Taurus / Інфографіка Главреда

Передача Taurus Україні

12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз відмовився передавати Україні ракети Taurus у рамках військової допомоги. За його словами, використання цього типу озброєння є "невиправданим".

Це сталося після публікації Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали ймовірне постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.

Дослідник війни сер Лоуренс Фрідман погодився, що Німеччина не дає Україні Taurus через спогади про хороші економічні відносини з Росією в минулому та очікування першого кроку з боку США. Зокрема, Берлін чекає, що Штати, як було з танками, першими дадуть Україні далекобійні ATACMS, після чого вже буде хід німців.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Німеччини Олаф Шольц Ракети Taurus Сергій Кузан
Реклама

Головне за день

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

00:32 Політика
Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:51 Світ
Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

21:22 Світ
Всі головні новини

Популярне

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою 11761

Як позбутися жирного блиску на куртці: засмальцьовані рукави не будуть проблемою

Трамп назвав Зеленського видатним продавцем та вимагає повернути гроші 7584

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути гроші

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі 4747

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку 4708

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіаку

Останні новини

01:35

Яку помилку не варто робити: шеф-кухар дав рецепт ідеального картопляного пюре

01:20

Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

00:32

У ЗСУ закінчуються боєприпаси, захисники вимушені відступати - Кірбі

17 березня, неділя
22:51

Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

22:05

Визвольна операція у РФ: Буданов назвав головну мету російських повстанців

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцРосія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц
21:22

Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

21:11

Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

20:07

Новий формат міграції з УкраїниПогляд

20:02

Вибухи в Придністров'ї: у ГУР рознесли російську провокацію, названо мету

Реклама
19:29

Майже всю країну засипатиме снігом: синоптик назвала дату потепління

19:15

Місячний календар на 18 березня: день, коли будуть несподівані повороти

19:13

Супер смачний і дуже корисний салат весни 2024: секретний рецептВідео

19:06

Скрутили вночі та відправили до ТЦК: у Львові скандал із затриманням волонтера

18:59

Пропаганда посипалася: у ГУР показали роботу "знищених" вертольотів Black HawkВідео

18:03

Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у "ПМР" поскаржилися на атаку дронівВідео

17:16

Жорстоке вбивство українки у ФРН: росіянка і німець могли планувати кіднепінг

17:01

Росіяни "стирають" цілі населені пункти: на Сумщині почалася масова евакуаціяФото

16:35

У Росії 32 великих НПЗ, по третині ЗСУ завдали удару: куди вже "прилітало"

16:32

Любовний гороскоп з 18 до 24 березня: Тельцю - втручання друга, Раку - закоханість

16:16

Похід на Москву і повалення Путіна: розкрито головні завдання російських повстанців

Реклама
15:58

Відомий український актор вдома вчиться керувати дроном: збирається до ЗСУ

15:42

Бої за Бєлгород: у РФ уперше визнали великі втрати в особовому складі

15:26

Життя з ними стане пеклом: мольфар назвав найнестерпніші знаки зодіакуВідео

15:13

В окупантів великі втрати: ЗСУ відкинули російських штурмовиків на півдні

14:57

Не користь, а шкода: чому дітям не можна давати мед

14:45

"Вже відсвяткувала": співачка з України Успенська отримала паспорт РФ

14:29

Британія радить Україні далі бити по Криму: обіцяє сприяти передачі Taurus

14:14

У Миколаєві два "прильоти": РФ вдарила ракетами по півдню України

14:03

Чому не можна сидіти на столі: про що попереджає давня прикмета

14:01

"Не думай про завтра - це за тисячу років": рецензія на фільм "Я, "Побєда" і Берлін"Відео

13:58

Макрон хоче припинити вогонь в Україні на деякий час: у Путіна оскаженіли

13:43

Дивовижна закуска з СРСР: готувати 1 хвилину, а розмітають зі столу за 10 секунд - рецептВідео

12:56

Жінка назвала дитину на честь свого інтернет-провайдера: на це була причина

12:54

Гороскоп Таро на 18-24 березня: Овен - конфлікт, Рак - нові справи

12:47

Слов'янський НПЗ у Росії потужно атакували спецслужби України - ЗМІ

12:46

"Бомби на голову летіти вже не будуть": що трапиться в Україні, коли війну терміново буде завершеноВідео

12:15

Помер Геннадій Москаль

11:53

Сніг і дощ накриють Україну: синоптик сказав, де чекати негоди

11:35

Трамп назвав Зеленського "видатним продавцем" та вимагає повернути грошіВідео

11:33

Китайський гороскоп на завтра 18 березня: Мавпам - важлива розмова, Тиграм - знайомство

Реклама
11:31

Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал "виборів" у РФВідео

10:59

"Третю добу атакують без техніки": офіцер ЗСУ розкрив ситуацію під Авдіївкою

10:57

Кадрові перестановки у ЗСУ: речник ОСУВ "Таврія" залишив посаду

10:30

В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

10:26

Бойові дії в РФ: російські добровольці увійшли у ще одне село в країні-агресорці

09:40

Росіянам "злили" плани Шаппса відвідати Одесу: Лондон відреагував

09:28

Гороскоп на завтра 18 березня: Леву - привід для радості, Рибам - вигода

09:18

Фінансовий гороскоп на тиждень із 18 до 24 березня: у кого зашуршить у кишенях

09:17

Росіяни не припиняють наступ: є загроза прориву оборони ЗСУ

09:00

8 регіонів Росії атакували дрони: були потужні вибухи на одному з НПЗВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти