Taurus Україні доведеться чекати довго: експерт вказав на важливий нюанс

Одна річ сповільнює швидке постачання та експлуатацію цих ракет.

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Шольц зволікає з передачею Україні Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Україні обов'язково передадуть ракети Taurus, але не найближчим часом, вважає військовий експерт, голова українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

"Тут уже справа за міжнародними домовленостями. Я переконаний, що "Тауруси" теж у нас будуть, так само, як і вся інша німецька зброя. Питання в тому, коли саме і в якому обсязі", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

За його словами, навіть якщо рішення про передачу ухвалили б уже завтра, то "потрібен ще час, щоб це рішення можна було впровадити технологічно".

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Хто такий Сергій Кузан Сергій Васильович Кузан (нар. 16 травня 1984 р., місто Прилуки, Чернігівська область) - український громадський і політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011-2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія.

"Потрібна інженерна база, тому що "Таурус" - це крилата ракета саме повітряного базування. Також потрібна і підготовка нашої льотної інфраструктури - пілотів, операторів, інженерів та літаків, які були б готові здійснювати програмування на землі з подальшим пуском у небі", - пояснив Кузан.

Тому експерт вважає, що найближчим часом Україна не може розраховувати на "Тауруси" в небі Кримського півострова, але "таке рішення все-таки буде".

Основні характеристики Taurus / Інфографіка Главреда

Передача Taurus Україні

12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз відмовився передавати Україні ракети Taurus у рамках військової допомоги. За його словами, використання цього типу озброєння є "невиправданим".

Це сталося після публікації Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали ймовірне постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.

Дослідник війни сер Лоуренс Фрідман погодився, що Німеччина не дає Україні Taurus через спогади про хороші економічні відносини з Росією в минулому та очікування першого кроку з боку США. Зокрема, Берлін чекає, що Штати, як було з танками, першими дадуть Україні далекобійні ATACMS, після чого вже буде хід німців.

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