Європа почне виробляти достатньо боєприпасів для ЗСУ найближчим часом - Павел

Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу та збільшення потужностей виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз.

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Петр Павел заявив, що Чехія намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо / Колаж: Главред, фото: Defense Express, ОП

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо". За його словами, найближчим часом європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів - і для себе, і для України.

Павел зазначив, що виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу та збільшення потужностей виробництва, передає Радіо Свобода.

"Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати європейських компаній, тому ми намагаємося знайти боєприпаси скрізь, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності", - сказав чеський лідер.

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"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме", - додав він.

Постачання боєприпасів в Україну

7 березня стало відомо, що Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн. За словами президента Чехії Петра Павела, загалом 18 країн візьмуть участь у допомозі, ініційованій Чехією. Боєприпаси мають бути в Україні найближчими тижнями.

Для того, щоб отримати необхідні Україні боєприпаси, Чехія вдалася до використання зв'язків і контактів часів холодної війни. В умовах заблокованої допомоги від США та повільного зростання військового виробництва на Заході, Прага ухвалила рішення закуповувати боєприпаси у країн-союзників РФ. Про це повідомили у The Wall Street Journal.

Тим часом британський уряд вирішив витратити протягом наступного року 245 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 310 мільйонів доларів США) на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва снарядів. Новий пакет фінансування поповнить запаси артилерійських боєприпасів України, які "критично важливі для ведення війни".

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він. На початку лютого видання Forbes писало про те, що українська артилерія зараз відчуває сильний снарядний голод на війні. Ситуація зі снарядами останнім часом кардинально змінилася: якщо влітку 2023 року можна було говорити про рівність або навіть перевагу української артилерії над російською, то зараз у окупантів майже п'ятикратна перевага. Українські батареї зараз щодня випускають близько 2 тисяч снарядів, в той час як російські використовують за день близько 10 тисяч.

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