УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

Руслана Заклінська
15 березня 2024, 22:59
Головною проблемою є питання контролю за цілями, оскільки без присутності німецьких військових цей процес складно забезпечити, зазначили у виданні.
Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel
Бербок пропонує план передачі ракет Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца доставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Der Spiegel.

Як зазначають у виданні, Бербок таємно розробляє план, за яким Німеччина зможе передати Україні далекобійні ракети Taurus, не перетинаючи "червоних ліній" німецького канцлера Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", - зазначили у матеріалі.

відео дня

Головною проблемою є питання контролю за цілями ("куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти"), оскільки без присутності німецьких військових цей процес складно забезпечити. Водночас, за словами експертів, ракети Taurus можна розгорнути в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, адже це вимагає комплексного планування.

"Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів", - йдеться у публікації.

За словами авторів, якщо Німеччина хоче розгорнути Taurus, то солдати Бундесверу мають хоча б допомагати в плануванні місій. Але канцлер Німеччини не погоджується з цим підходом.

"Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті - замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу", - додали у виданні.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Передача Taurus Україні

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він заявив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

Також партнери Шольца в урядовій коаліції підштовхують канцлера відмовитися від протидії передачі крилатих ракет Taurus Україні. Однак Шольц стурбований можливим використанням ракет проти Росії і опасається розміщення німецьких солдат в Україні, що зробить їх учасниками війни.

Крім цього, німецька опозиція ХДС/ХСС вимагає пояснень від канцлера Олафа Шольца щодо його висновків про передачу Україні ракет Taurus, які, за його словами, можуть втягнути Німеччину у війну з Росією. Парламентарі хочуть з'ясувати, як канцлер дійшов таких висновків без підтверджень від військових або виробника ракет.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини Олаф Шольц Анналена Бербок ракетний удар Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

У Конотопі пролунав потужний вибух: росіяни вдарили по місту ракетою

У Конотопі пролунав потужний вибух: росіяни вдарили по місту ракетою

23:56 Україна
Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

22:59 Світ
В Україну увірвався 8-бальний шторм: магнітна буря затягнеться майже на тиждень

В Україну увірвався 8-бальний шторм: магнітна буря затягнеться майже на тиждень

22:43 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон 39405

Закопав однією фразою: принц Вільям висловився про Кейт Міддлтон

Україну накрила нова магнітна буря: врізав майже 6-бальний шторм 20664

Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху 6144

Невістка-стриптизерка Наташі Корольової несподівано заступилася за свекруху

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту 4621

Окупанти прорвалися на двох напрямках: в ISW назвали небезпечні ділянки фронту

Останні новини

23:56

У Конотопі пролунав потужний вибух: росіяни вдарили по місту ракетою

23:50

"Продовження буде": в ГУР зізнались, як вибухи на НПЗ "б'ють" по можливостях РФ

22:59

Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

22:43

В Україну увірвався 8-бальний шторм: магнітна буря затягнеться майже на тиждень

22:13

Він назавжди залишиться 29-річним: в Одесі ракета вбила молодого рятувальникаФото

Росія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - ЛіпсіцРосія зможе воювати ще 2 роки, до осені їй загрожує дефіцит продуктів і палива - Ліпсіц
22:03

Не знають, що відбувається: близьке оточення Кейт Міддлтон втратило принцесу з поля зору

21:43

У Росії помер зірка "Іронії долі" та багатьох інших фільмів

21:27

Ув'язнені можуть "спокутувати провину на полі бою": що пропонує законопроект

20:27

РФ відчує "справедливу реакцію": Зеленський відреагував на удар по ОдесіФото

Реклама
19:53

Блінкен попередив Іран про далекобійні ракети для РФ: США готують жорстку відповідь

19:50

В Україну вривається шторм: синоптики оголосили І рівень небезпечності

19:41

Угорщина має "окупувати Брюсель": Орбан "вибухнув" скандальними заявами про Захід

19:41

Депутати та Офіс генпрокурора протилежно відрегували на блоквання роботи АЗС "Прайм"

19:35

Місячний календар на 16 березня: чим буде наповнений цей день

19:30

Україна до літа може зазнати великих втрат через ситуацію з допомогою США - WP

19:10

У чому сенс безглуздих виборів ПутінаПогляд

19:01

РФ посилила обстріл Сумщини: експерт сказав прямо, що запланував ворог

18:54

У Німеччині висловилися за замороження війни в Україні: бурхлива реакція уряду

18:45

"Наша рішучість жорстка": Веймарський трикутник ухвалив важливі рішення щодо України

18:25

Ключове правило стилю Вікторії Бекхем: як завжди виглядати шикарноВідео

Реклама
18:20

Бідність триватиме весь рік: що не можна робити 16 березня - прикмети

18:17

Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну

17:59

Цинічно звинуватили ЗСУ: росіяни жорстоко обстріляли "виборчу дільницю" в Каховці

17:56

Що означає слово "небесник": Авраменко здивував поясненнямВідео

17:41

ЗСУ завдали колосальних втрат під Авдіївкою: РФ уповільнила темп наступу - 3 ОШБр

17:38

Знову росіянин: у мережі назвали ім'я нового чоловіка Аліни Гросу

17:35

Експерт: Ботоферма Порошенка влаштувала бійцю ЗСУ цькування в соцмережах

17:20

У Путіна вибухнули прогнозом про "участь" Франції у війні РФ проти України

16:55

Макрон тисне на Шольца: вимагає більш рішучої позиції щодо України

16:37

Найважча в світі чорниця потрапила до Книги рекордів Гіннеса: скільки вона важить

16:34

"Абсолютно логічні цілі": експерт назвав "жирні" об'єкти для атак, які скують РФ

16:31

Як часто треба міняти термопасту і не допустити поломки комп'ютера - поради

16:28

Церковне свято 16 березня: чому не можна носити старий одяг цього дня

16:24

"Вбивця британців": Ф'юрі крикливо пообіцяв жорстко "знищити" Усика

16:02

Може принести біду: які речі померлих не можна залишати вдомаВідео

15:53

Росіяни вдарили Іскандерами: в Одесі різко збільшилася кількість жертв і пораненихФото

15:46

У Британії обговорюють можливу відставку Сунака: у Bloomberg розкрили деталі

15:40

Знайти лимон за 12 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайна загадка для розумників

15:30

У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

15:19

"Скасували концерти": зрадницю Ані Лорак "кинули" на нову перевірку в РФ

Реклама
15:18

РФ має бути зруйнована, червоних ліній немає: гучна заява президента Латвії

14:58

Відомий комік розповів, як переможець "Холостячки" Еллерт зумів виїхати до США

14:53

В Україні потепліє до +15 градусів: синоптики назвали регіони, де "вдарить" тепло

14:22

Як зрозуміти, що кішка вагітна: точні ознаки, що варто чекати поповнення

14:06

Не тільки кава: експерти назвали популярний напій, що псує якість сну

14:04

"На курорті": ведучий Орест Дрималовський вирушив на Донеччину

14:01

Росія готується до нової війни: розкрито плани Путіна і терміни

14:01

РФ двічі жорстоко вдарила по Одесі: 14 загиблих, під завалами можуть бути люди

13:51

Сценарій програшу у війні: експерт оцінив ризики припинення допомоги СШАВідео

13:36

Російська співачка оголосила про паузу у творчості через проблеми з алкоголем

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти