Бербок таємно переконує Шольца передати Україні ракети Taurus - Der Spiegel

Головною проблемою є питання контролю за цілями, оскільки без присутності німецьких військових цей процес складно забезпечити, зазначили у виданні.

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Бербок пропонує план передачі ракет Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца доставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Der Spiegel.

Як зазначають у виданні, Бербок таємно розробляє план, за яким Німеччина зможе передати Україні далекобійні ракети Taurus, не перетинаючи "червоних ліній" німецького канцлера Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", - зазначили у матеріалі. відео дня

Головною проблемою є питання контролю за цілями ("куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти"), оскільки без присутності німецьких військових цей процес складно забезпечити. Водночас, за словами експертів, ракети Taurus можна розгорнути в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, адже це вимагає комплексного планування.

"Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів", - йдеться у публікації.

За словами авторів, якщо Німеччина хоче розгорнути Taurus, то солдати Бундесверу мають хоча б допомагати в плануванні місій. Але канцлер Німеччини не погоджується з цим підходом.

"Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті - замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу", - додали у виданні.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Передача Taurus Україні

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився проти надання Україні ракет Taurus, стверджуючи, що це може втягнути Німеччину у війну. Він заявив, що контроль за цілями, як у випадку з Англією та Францією, не можливий з боку Німеччини.

Також партнери Шольца в урядовій коаліції підштовхують канцлера відмовитися від протидії передачі крилатих ракет Taurus Україні. Однак Шольц стурбований можливим використанням ракет проти Росії і опасається розміщення німецьких солдат в Україні, що зробить їх учасниками війни.

Крім цього, німецька опозиція ХДС/ХСС вимагає пояснень від канцлера Олафа Шольца щодо його висновків про передачу Україні ракет Taurus, які, за його словами, можуть втягнути Німеччину у війну з Росією. Парламентарі хочуть з'ясувати, як канцлер дійшов таких висновків без підтверджень від військових або виробника ракет.

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