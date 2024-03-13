Є таємні причини, що змушують Шольца гальмувати відправлення Taurus ЗСУ - німецькі ЗМІ

Канцлер Олаф Шольц, як і раніше, спростовує припущення про те, що він не довіряє Україні щодо відповідальності у використанні ракет.

https://glavred.net/world/est-taynye-prichiny-zastavlyayushchie-sholca-tormozit-otpravku-taurus-vsu-nemeckie-smi-10549883.html Посилання скопійоване

Шольц спростовує закиди на свою адресу - мовляв, він не довіряє українським військовим щодо Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре публічно сказав, що не підтримує постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тепер він сказав про це в середу, 13 березня, під час дебатів у парламенті, повідомляє портал Euractriv.

"Для мене не може бути й мови про постачання далекобійних систем озброєнь, які можуть бути розумно поставлені тільки за умови залучення німецьких солдатів - навіть за межами України... Це межа, яку я як канцлер не хочу перетинати", - сказав чиновник.

Водночас Шольц спростовує закиди на свою адресу - мовляв, він не довіряє українським військовим щодо відповідальності у використанні ракет Taurus проти російських окупантів.

відео дня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу (13 березня) знову назвав необхідність участі німецьких солдатів перешкодою для постачання ракет дальнього радіусу дії в Україну, на тлі дедалі більших запитань про мотиви його заперечень.

Протягом останніх тижнів Шольц займав позицію, коли йшлося про постачання німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus в Україну - незважаючи на те, що західні союзники, як-от Франція і Велика Британія, поставили саморобні моделі та запропонували підтримку для полегшення німецьких поставок.

Александр Мюллер - голова комітету з оборони німецького Бундестагу, повідомив виданню Deutschlandfunk, що під час секретного засідання в понеділок депутати вперше отримали "інформацію про те, чому Шольц думає саме так" з приводу ракет для України.

"Є одна або дві речі, які не можуть обговорюватися публічно, і які по праву змушують його вагатися", - сказав Мюллер.

Німецькі ЗМІ також припустили, що причина може полягати в тому, що Шольц побоюється перемоги російських військ.

І тоді нібито Німеччині знадобляться ракети "Таурус", щоб утримати Росію від розширення кампанії за межі України, оскільки виснажені збройні сили Німеччини навряд чи зможуть служити засобом стримування, пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет, які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту - 500 км. Базова модель ракети TAURUS оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини - кумулятивний, основний заряд - фугасний, він розміщений у високоміцному корпусі, форму якого оптимізовано для пробивання бетону і важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини - 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерціальна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) і MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період з 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн доларів США.

Передача ракет Taurus в Україну

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партнери Олафа Шольца в урядовій коаліції тиснуть на канцлера Німеччини, щоб він відмовився від протидії передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Німецька опозиція вимагає роз'яснень щодо того, як саме канцлер Олаф Шольц дійшов висновку, що передача ракет Taurus Україні може затягнути Німеччину у війну з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею свого британського колеги Девіда Кемерона про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійну зброю.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.