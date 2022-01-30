Британія підтримає Україну в разі російського вторгнення, але без військових

Британія не дасть своїх військових Україні / МЗС України

Міністр закордонних справ Великої Британії трас запевнила Україну в підтримці у разі вторгнення російських військ. Однак Великобританія не планує направляти бойові підрозділи в нашу країну

За її словами в інтерв'ю ВВС, вкрай малоймовірним є те, що в разі вторгнення Росії Британські військовослужбовці будуть воювати разом з українськими.

Також трас додала, що з високою впевненістю можна припустити, що Росія може планувати напад на Україну.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

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