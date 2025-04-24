Переворот для РФ: у Politico дізналися, чому в команді Трампа почалися суперечки

Білий дім обговорює зняття енергетичних санкцій з РФ, але все не так гладко.

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Віткофф хоче скасування санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Ключову роль у просуванні ідеї зняття санкцій відіграє Стів Віткофф

Ініціатива поки що не отримала суттєвої підтримки в Білому домі

Білий дім нібито обговорює питання про зняття санкцій з російського газопроводу Північний потік-2 і, можливо, з інших російських активів у Європі в рамках дискусій про припинення війни між Росією та Україною. Про це пише видання Politico з посиланням на п'ятьох осіб, знайомих із перебігом дискусій. При цьому в уряді США точаться суперечки з цього питання.

Видання зазначає, що скасування санкцій, які діють щодо одного з основних трубопроводів Росії, що з'єднують її газові родовища із Західною Європою, стане різкою зміною політики США, уперше запровадженої під час першого терміну президента Дональда Трампа. Президент Джо Байден скасував ці санкції на початку свого терміну, але знову ввів їх після того, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну 2022 року.

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Відновлення роботи Північного потоку-2 може принести Москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ трубопроводом.

"Зняття санкцій буде рівносильним дипломатичному перевороту для Росії та великій поступці з боку Трампа", - пишуть журналісти.

Як стверджують співрозмовники видання, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником скасування санкцій. Віткофф нібито доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на Росію. Утім, у спільній заяві Білого дому держсекретар Марко Рубіо і Віткофф спростували інформацію про те, що питання послаблення санкцій було темою для обговорень.

Ще одне джерело Politico сказало, що хоча Віткофф і висунув ідею скасування санкцій, пов'язаних з енергетикою, ця ініціатива поки не знайшла великої підтримки в Білому домі, і що держсекретар Марко Рубіо намагався її зірвати.

Виступає проти зняття енергетичних санкцій з РФ і міністр внутрішніх справ Дуг Бергум, який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому.

За словами іншої людини, знайомої з цим питанням, деякі чиновники в уряді США вважають, що Росія ввела Віткоффа в оману щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових зв'язків із Росією.

"У Білому домі точаться внутрішні дебати між людьми, які займаються енергетичним домінуванням, - Бургумом, який хоче ринків для американського СПГ, та Віткоффом, який хоче бути ближче до Росії. Відновлення Росією статусу провідного постачальника енергії до Європи стане "кривавою лазнею для американських [нафто- і газовидобувників]", - сказало одне з джерел Politico.

Держдепартамент не відповів на запитання. Департамент внутрішніх справ не відповів на електронний лист із запитаннями до Бургума.

Спецпредставники Трампа з питання завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Північний потік-2 - останні новини

У березні видання Financial Times писало, що США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу Північний потік-2 в Європу за підтримки американських інвесторів, і це показує широту зближення Дональда Трампа з Москвою.

Восени 2022 року російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 було пошкоджено внаслідок вибухів. Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що, ймовірно, стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію і "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

Як писав Главред, підрив Північного потоку, який проходить територією Німеччини, інкримінують громадянину України. Однак заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер на прес-конференції в Берліні заявив, що на німецько-українські відносини це не впливатиме.

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