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Трамп продовжив санкції проти Росії, введені Байденом

Віталій Кірсанов
12 квітня 2025, 21:12
76
Росія все ще загрожує вільним виборам і демократичним інститутам у США.
Трамп продовжив санкції проти Росії
Трамп продовжив санкції проти Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які санкції продовжено
  • Коли вони вперше були введені

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії на один рік. Йдеться про пакет санкцій, запроваджений попереднім президентом США Джо Байденом 2021 року. Відповідний документ з'явився у Федеральному реєстрі США.

Документ називається "Продовження надзвичайного стану у зв'язку з конкретною шкідливою іноземною діяльністю уряду Російської Федерації".

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"Конкретна шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації... продовжує являти собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року", - ідеться в повідомленні.

Там також згадується, що Росія все ще загрожує вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхнім союзникам.

Крім того, згадується:

  • участь і сприяння в кібератаках проти США;
  • сприяння і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди;
  • діяльність проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав.

Санкції проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

Пізніше Главред писав, що адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.

Раніше представник Європейської комісії повідомив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресора.

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