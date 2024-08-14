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Німеччина підозрює українця у підриві "Північного потоку": вплив на відносини

Степан Гафтко
14 серпня 2024, 22:17
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Газогін Північний потік, який проходив територією Німеччини, підірвав, ймовірно, громадянин України, який вже повернувся на Батьківщину.
Німеччина підозрює українця у підриві 'Північного потоку': вплив на відносини
Німеччина і конфлікт з підривом Північного потоку / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Слово і Діло

Підрив Північного потоку, який проходить територією Німеччини, інкримінують громадянину України. Проте заступник офіційного представника уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер на прес-конференції в Берліні заявив, що на німецько-українські відносини це не впливатиме. Про це повідомляють у виданні DW.

Він підтвердив, що, не дивлячись на те, що в Німеччині видали ордер на арешт підозрюваного у підриві газопроводу, ця ситуація ніяк не вплине на выдносини між країнами на міжнародній арені.

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"Одне не має жодного відношення до іншого. В одному випадку йдеться про юридичне розслідування справи, яка має кримінальну складову. Цим займається генеральний прокурор. Німеччина буде так довго, як це буде потрібно, допомагати Україні в її оборонній боротьбі проти Росії, що веде проти неї агресивну війну", - запевнив Бюхнер.

Крім того Бюхнер заявив, що для німецького уряду розслідування, пов'язане із саботажем на Північному потоці, є пріоритетним.

Північний потік-2

Газопровід Північний потік-2 - це російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Запуск газопроводу Північний потік-2 загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть шкоди державному бюджету і загрожуватиме безпеці країни.

Підрив Північного потоку

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на газогоні Північний потік стався вибух, комісія, яка розслідувала причини інциденту, заявила, що вибух стався через теракт.

Пізніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував вибухи на газогонах "Північного потоку". Він називає їх терористичним актом, що "очевидно здійснений під американським керівництвом".

Також повідомлялось, що адміністрація американського президента Джо Байдена відмовилась впроваджувати санкції проти осіб, які причетні до будівництва Північного потоку в Європі.

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Північний потік-2 Україна Німеччина
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