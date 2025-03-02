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Військова допомога Україні від Європи: Коваленко зробив заяву

Андрій Ганчук
2 березня 2025, 16:38
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Україна за минулий рік виготовила 154 артсистеми - більше, ніж уся Європа, зазначив Олександр Коваленко.
Александр Коваленко
Україна працюватиме з Європою та іншими постачальниками, щоб отримати озброєння, яких не вистачає - Коваленко / Колаж: Главред

Що сказав Коваленко:

  • Європи може збільшити постачання озброєнь на 10-15%
  • Україна посилює військове виробництво, але потребує підтримки
  • Україна вистоїть без США за підтримки країн-партнерів

З моменту початку повномасштабної війни агресора Росії проти України військово-промисловий комплекс Європи не продемонстрував жодного стрибка. Якщо європейці посилять допомогу, то лише на 10-15%. Сама Україна за минулий рік виготовила більше артилерійських систем, ніж уся Європа. Українську державу зможе протримати без США за допомогою партнерів. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Якщо військова допомога від Європи і буде надходити швидше, то не на 100% швидше, ніж раніше, а на 10-15%. Тому що військово-промисловий комплекс Європи навіть із 2022 року не продемонстрував жодного стрибка, великого і надзвичайного розвитку", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Також аналітик акцентував увагу на тому, що за минулий рік Україна випустила більше артилерійських систем, ніж уся Європа.

"Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський сказав одну дуже цікаву річ, і мені сподобалося, що це нарешті було сказано публічно. Зеленський заявив, що у 2024 році ми виготовили 154 одиниці артилерії. Він не уточнив, якої саме, але йшлося про САУ "Богдана". І Зеленський зазначив ще один дуже важливий момент: 154 одиниці за 2024 рік - це більше артсистем, ніж виробляють усі європейські виробники за рік.

Тобто ми виготовили артсистем за 2024-й рік більше, ніж уся Європа! Більше, ніж Nexter, Франція, яка виробляє САУ Caesar, більше, ніж Rheinmetall і так далі. Це показник того, в якому стані зараз Європа. І за деякими категоріями ми її випереджаємо у виробництві певних видів озброєння. Поступово президент протягом 2025 року ще буде про це розповідати. Ми дійсно з 2022 року зробили те, що в Європи взагалі не рухається, "а віз і нині там", - пояснив Коваленко.

Також він додав, що Україна залежатиме від Європи за певними категоріями озброєнь, яких немає. Але протриматися без допомоги США - зможе.

"На жаль, є категорії озброєння, які ми не можемо замінити - у нас немає цього виробництва. Тому в цьому ми залежатимемо від Європи або шукатимемо інших постачальників, які зможуть посилити нас поставками тих чи інших видів техніки. Тому - так, без США ми можемо триматися за допомогою інших наших партнерів. Це правда", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Коваленком на YouTube-каналі Главреда:

Адміністрація Трампа і допомога Україні від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше опублікували матеріал, у якому йшлося про те, що Трамп після словесної перепалки із Зеленським у Білому домі може припинити військову допомогу Україні. Передбачається, що Вашингтон у такому разі може скасувати постачання радарів, транспортних засобів, боєприпасів, а також ракет.

Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що адміністрація Трампа більше не буде "виписувати чеки на далеку війну". Вона закликала "до поступок" усіх учасників мирного процесу.

Адміністрація Трампа не буде виписувати чеки на "далеку війну", сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, для завершення російсько-української війни всі учасники мирного процесу мають піти на поступки.

Україна щонайменше півроку здатна воювати з Росією без військової допомоги США, написали журналісти Financial Times. Втім, навіть за умов допомоги від Європи, триматися буде досить складно.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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