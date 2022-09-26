Зробив усе сам: "кухар Путіна" підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин підтвердив свою причетність до ПВК "Вагнер" / Колаж фото ТАСС, 24 канал

Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", визнав, що він причетний до ПВК "Вагнера". До того ж він зізнався, що найманці вбивали українців на Донбасі. Про це повідомляє Дождь.

Російські найманці створили озброєні анклави "ЛДНР".

"Кухар Путіна" розповів, що ПВК "Вагнера" була створена ним навесні 2014 року, "коли розпочався геноцид російського населення Донбасу". Він намагався набрати групу з людей, як їздили на полігони, але зрозумів, що вони йому не підходять і зайнявся цим сам.

"Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені в цьому допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом отримала назву БТГ "Вагнер", - заявив олігарх.

Він додав, що саме найманці "звільнили" луганський аеропорт та інші території. Цих головорізів Пригожин називає "захисниками знедолених", як не хотіли стати безробітними або "носити сумки за дружиною навіженого мікроолігарха".

Вони не могли відвернутися від улюбленої справи, в якій були професіоналами найвищого рівня, і сісти на лаву безробітних. Так, з командира штурмового підрозділу, який щодня ловить кулі та осколки у свій потертий бронежилет, можна було піти в охоронці якогось навіженого мікроолігарха, дружина якого змушуватиме носити сумки по магазинах", – сказав Пригожин.

Він підтвердив, що вагнерівці воювали у Сирії та "захищали" африканців, латиноамериканців та народи арабських країн.

Пригожин заперечує, що його найманці були жорстокими головорізами.

"Я довгий час уникав ударів безлічі супротивників з однією головною метою - щоб не підставити цих хлопців, які є основою російського патріотизму. А отримував перемоги з цього приводу в численних судах, зокрема за кордоном, тому що в будь-якій справі завжди має бути місце спорту і матчі треба вигравати на полі противника", - додав Пригожин.

Ракетний удар по базі путінських найманців ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "здав" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"Цього разу вчора (14 серпня – ред.) в Попасній точним ударом розбитий штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - сказав Гайдай.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

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