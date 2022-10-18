Колаборант Стремоусов задумав приєднати світ до Росії та прочитав про це вірш

Кирило Стремоусов оголосив весь світ "російським" / скріншот

Гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов, який нодноразово озвучував неадекватні заяви, видав нову порцію безглуздостей. Колаборант зачитав вірш, в якому говорилося про те, що всі міста світу – це нібито його "батьківщина Росія".

Відео Стемоусів опбулікував у своєму Telegram-каналі. На кадрах гауляйтер натхненно читає вірш, а за спиною у нього з‘являються фотографії різних міст світу - Відня, Вашингтона, Праги, Варшави та інших.

"Вже скоро по всій планеті Земля пройдуть народні референдуми возз'єднання з Росією. І це, братці, не фантастика - це реальність туманної Андромеди", - написав колаборант у коментарі до відео.

У тексті вірша, який читає Стремоусов, йдеться (публікуємо мовою оригіналу):

"Вижу горы и долины, вижу реки и поля – это русское приволье, это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест – это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай, где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я, это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, Нил течет богат водой, омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас, как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас".

Кирило Стремоусов захопився "поезією" / скріншот

Довідка. Галактика Андромеди (Туманність Андромеди) - спіральна галактика, що спостерігається в сузір'ї Андромеди. Її діаметр більше, ніж у нашої Галактики, і вона містить в кілька разів більше зірок, ніж Чумацький Шлях. Це найближча до нас і найбільша з відомих спіральна галактика. Промінь світла йде від неї до Землі близько двох мільйонів світлових років.

Як повідомляв Главред, раніше Стремоусов зганьбився під час одного із заходів. Виступаючи перед присутніми в Голій Пристані, він вирішив блиснути інтелектом і виголосив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України. Однак, не придумавши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних "промежиною" і взявся цитувати пісню недвозначного змісту з сумнівним текстом.

Тим часом у Херсонській області фото колаборанта Кирила Стремоусова розмістили на туалетному папері. Так місцеві жителі тимчасово окупованих територій показали своє справжнє ставлення до незаконної влади.

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