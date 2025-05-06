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У Путіна істерично пригрозили "відповіддю" Україні за ігнорування "перемир'я"

Руслана Заклінська
6 травня 2025, 16:28оновлено 6 травня, 17:06
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Марія Захарова заявила, що "перемир’я" має початися опівночі з 7 на 8 травня.
У Путіна істерично пригрозили 'відповіддю' Україні за ігнорування 'перемир'я'
У Кремлі пригрозили Україні "адекватною відповіддю" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • Пропозиція Путіна щодо "перемир’я" на 9 травня залишається чинною
  • Росія нібито готова припинити вогонь на 72 години з 7 на 8 травня
  • Росія погрожує "відповіддю" Україні

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна щодо так званого "святкового перемир’я" з нагоди 9 травня залишається чинною. Від України нібито не надійшло сигналу. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

За словами речника Путіна, ініціатива про тимчасове припинення вогню залишається "актуальною" й Росія нібито готова на певний час зупинити бойові дії. Водночас Пєсков пригрозив, що в разі, якщо "взаємності з боку Києва не буде, і триватимуть спроби нанесення ударів, то відразу ж буде адекватна відповідь".

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Пєсков також поскаржився, що від української влади "не надійшло жодного сигналу" про готовність приєднатися до такого формату припинення вогню. Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова оголосила, що так зване "перемир’я" має розпочатися опівночі з 7 на 8 травня та триватиме нібито 72 години.

Зазначимо, що Україна неодноразово заявляла про готовність до безумовного припинення вогню — модель, яку запропонували США. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню повинно бути безумовним і тривати щонайменше 30 днів, проте РФ відкидає таку пропозицію.

Припинення вогню - новини за темою

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін оголосив про триденне так зване "перемир’я" з нагоди святкування Дня перемоги. Згідно з його наказом, російські війська мають припинити бойові дії на ці дати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо уникає справжнього припинення вогню і не завершить війну без потужного міжнародного тиску, тому санкції проти РФ мають зберігатися і посилюватися. Він нагадав, що Росія вже 54 дні ігнорує пропозицію США про повне припинення вогню.

Як повідомляв Главред, анонсоване Путіним "перемир’я" з 8 по 10 травня має пропагандистський характер і є спробою показати нібито готовність Росії до переговорів, уникнути українських ударів і зберегти позиції на фронті, зазначає британська розвідка. Це нагадує попередню ініціативу Кремля на Великдень і спрямоване на зниження ризику атак по РФ у святкові дні.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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перемир'я війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України
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