Перемир’я у війні: у Reuters дізналися деталі переговорів України та США

Тиск на російську економіку у вигляді ударів дронів і ракет може пом’якшити позицію РФ.

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Обговорюється ймовірність перемир’я / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

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Обговорюється можливість повітряного перемир'я у війні

Україна звернулася до РФ із пропозиціями щодо припинення вогню

Українські та американські чиновники обговорювали можливість повітряного перемир'я у війні між РФ та Україною.

Розроблені пропозиції планується передати російській стороні в рамках нового раунду мирних ініціатив щодо припинення війни РФ проти України, повідомляє Reuters з посиланням на українське джерело.

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Джерело повідомило, що раніше Україна вже зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, однак вони були відхилені.

Втім, деякі чиновники вважають, що тиск на російську економіку з боку триваючих українських ударів дронами та ракетами може пом’якшити позицію Путіна.

В ОП оцінили, як може змінитися ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже восени хід бойових дій може зазнати змін, а їхня інтенсивність - істотно знизитися. За його словами, такий варіант розвитку подій можливий, якщо російська армія не зможе досягти поставлених цілей під час поточного наступу.

Подоляк також зазначив, що Кремль покладає великі надії на літню військову кампанію. На його думку, російське керівництво розраховує використати цей період для зміцнення своїх позицій на фронті та розширення контрольованих територій.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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