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Кремль послав новий сигнал щодо війни: в ISW розкрили мотив Путіна

Марія Николишин
26 липня 2026, 14:40оновлено 26 липня, 15:31
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Кремль і надалі вимагає від Києва максималістських поступок, попри падіння рейтингів Путіна.
Кремль послав новий сигнал щодо війни: в ISW розкрили мотив Путіна
Чому Путін не хоче заморожувати війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Путін відмовився заморожувати лінію фронту
  • Він не бачить миру без досягнення "цілей" на фронті
  • Росія продовжує війну попри зростання втрат

Російський диктатор Володимир Путін відмовляється заморожувати війну проти України, оскільки Кремль все ще планує домогтися своїх цілей на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що свою позицію Путін ще раз підтвердив під час зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим на форумі міжрегіонального співробітництва 25 липня в Омську.

відео дня

Токаєв заявив, що багатьом складно зрозуміти першопричини війни, і закликав Москву та Київ заморозити лінію фронту, а також повернутися до переговорів у стамбульському форматі.

Путін не відповів казахстанському лідеру публічно. Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом стверджував, що диктатор детально пояснив Токаєву позицію Москви віч-на-віч.

За словами Пєскова, зупинити бойові дії по нинішній лінії фронту неможливо, адже Росія має намір досягти поставлених цілей. Речник Кремля також повторив давнє твердження про те, що бої можуть припинитися "до кінця сьогоднішнього дня", якщо Київ ухвалить "відповідні рішення".

"Кремлівські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами Росії, які, як неодноразово наголошував Кремль, включають усю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, та які не гарантовано призведуть до змістовної мирної угоди", - йдеться у звіті.

В ISW додають, що воєнна риторика Кремля не змінюється на тлі внутрішніх проблем самого Путіна. Рейтинги його схвалення та довіри знижуються, економічна ситуація в Росії ускладнюється, а втрати на фронті зростають при мінімальних територіальних здобутках.

"Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що вони повинні бути готові нести витрати на тривалу війну проти України. Ймовірно, Путін використав зустріч з Токаєвим як платформу, щоб нагадати росіянам про це виправдання", - підсумували аналітики.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Як Кремль може вийти із війни

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявляв, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не стане, то війна неминуче закінчиться, адже система розвалиться одразу ж.

На його думку, Росії прямо зараз потрібно вирішувати проблему Путіна.

"Ліквідувати його, вийти з території України, а потім сісти за стіл переговорів і сказати: "Ми – хороші. Ми зовсім інші. Ми переформатуємося". Однак якщо Крим буде звільнено Силами оборони України, то такий варіант уже не пройде", - переконаний він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. За його словами, війну необхідно заморозити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0".

Американський підприємець Ілон Маск говорив, що будь-яка мирна угода щодо завершення війни в Україні має передбачати територіальні поступки Росії, адже лінія фронту практично не змінюється вже два-три роки, тоді як бойові дії щодня забирають життя людей.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готується одразу до двох можливих сценаріїв найближчих місяців - дипломатичного шляху до завершення війни та необхідності проходження ще однієї складної зими в умовах продовження російської агресії.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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