Понад тисячу ударів по Росії: Зеленський повідомив про новий етап далекосяжних санкцій

За словами Зеленського, реалізація українського плану ударів на великі відстані триває відповідно до затверджених пріоритетів.

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Зеленський, Путін / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

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Зеленський повідомив про дальність ударів понад 3000 км

Україна оновила перелік пріоритетних цілей

Президент заявив про посилення тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні засоби ураження вже здатні знищувати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. За його словами, Україна продовжує розширювати свої можливості для ударів по об’єктах у глибині російської території, а перелік пріоритетних цілей уже оновлено.

Про це глава держави повідомив за підсумками наради, присвяченої розвитку далекобійних можливостей України.

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За словами Зеленського, реалізація українського плану дальнобійних ударів триває відповідно до затверджених пріоритетів.

"Дальність ураження вже перевищує 3 тисячі кілометрів, і триває нарощування наших можливостей діяти на ще більші відстані", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що Росія поступово втрачає одну зі своїх ключових переваг - глибину тилу.

За його словами, значна частина російської системи протиповітряної оборони сьогодні зосереджена навколо Москви, державних резиденцій, Кримського мосту та Санкт-Петербурга, що робить інші регіони країни більш вразливими.

Зеленський підкреслив, що українські безпілотники вже неодноразово досягали цілей далеко за межами європейської частини Росії.

"Ми вже довели, що українські дрони можуть досягати, зокрема, цілей в Уральському регіоні, у Сибіру та інших віддалених від Москви територіях", - зазначив президент.

За його даними, з початку реалізації програми дальнобійних ударів у поточному році українські сили виконали вже понад тисячу вогневих завдань.

Як повідомив глава держави, серед уражених об’єктів - нафтова інфраструктура, підприємства російського військово-промислового комплексу та ключові логістичні вузли.

Під час наради також було ухвалено рішення продовжити проведення подібних операцій та оновити перелік пріоритетних цілей.

За словами Зеленського, головне завдання полягає в тому, щоб посилити тиск на Росію та ускладнити її здатність продовжувати війну.

"Головна мета - щоб наш тиск на великі відстані ще більше підштовхував Росію до дипломатії за рахунок ускладнень у виробництві компонентів для зброї, нафтових та інших економічних втрат, а також повернення цієї війни в "рідну гавань", - підкреслив президент.

Зеленський також заявив, що Україна вже подала російському керівництву необхідні пропозиції для завершення війни на умовах гідного миру.

"Ми подали всі необхідні пропозиції політичному керівництву Росії, щоб завершити війну гідним миром. Усі партнери знають, що потрібно", - сказав він.

Президент додав, що ефективність українських ударів на великі відстані сприяє створенню умов для реального дипломатичного процесу, і подякував Силам оборони України за їхню роботу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо розширення дальності ударів. Він наголосив, що удари на великі відстані по нафтовій інфраструктурі суттєво вплинуть на подальший розвиток подій на фронті та економічний стан противника, що посилить тиск на російські логістичні ланцюги. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський під час наради заявив про пріоритети подальших операцій. За його словами, атаки на військові об’єкти та нафтопереробні заводи допоможуть вирішити завдання щодо обмеження поставок і виробництва озброєння в найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв "Главред", глава держави висловив позицію щодо ескалації далекобійних операцій. Зеленський звернув увагу на складні удари по оборонних та нафтопереробних об’єктах і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання супутніх логістичних та економічних наслідків ситуації.

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