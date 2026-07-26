Катя Кузнєцова поділилася секретом своєї чудової фігури

Українська актриса Катя Кузнєцова розповіла, як підтримує чудову фізичну форму.

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Катя Кузнєцова розповіла, що робить для свого тіла / Колаж Главред, фото Instagram/katykino

Коротко:

Як Кузнєцова дбає про себе

Що вона розповіла підписникам

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, скільки заробляють українські актори, поділилася зі своїми шанувальниками секретами того, як їй вдається підтримувати струнку фігуру.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, відповідаючи на запитання своїх підписників.

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"Так багато запитань про харчування та тренування. Мої прекрасні, дякую вам", - каже вона.

Катя Кузнєцова поділилася секретом стрункої фігури / Фото Instagram/katykino

За словами артистки, вона займається баре 3–4 рази на тиждень. Крім того, вона паралельно грає в падель. "Харчуюся двічі на день - пізній сніданок і пізній обід, якщо є тренування, то можу їсти 3 рази на день. Дозволяю собі їсти все, знаю, що спалю калорії", - каже актриса.

Катя Кузнєцова у чудовій формі / Фото Instagram/katykino

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Про особу: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська актриса театру та кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступити до театрального інституту. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою та засудженням російського військового вторгнення в Україну.

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