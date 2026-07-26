Модель-мовчунка Цимбалюк "викрила" постарілого Дівєєва-Церковного

Дівєєв-Церковний приїхав на музичний фестиваль Лайми Вайкуле.

https://glavred.net/starnews/model-molchunya-cimbalyuk-spalila-postarevshego-diveeva-cerkovnogo-10783739.html Посилання скопійоване

Дівєєв-Церковний втік з України / Колаж "Главред", фото Instagram/diveyeff

Коротко:

Як зараз виглядає Дівєєв-Церковний

Де він зараз перебуває

Колись популярний український ведучий і продюсер Олексій Дивеєв-Церковний, який живе за кордоном і час від часу нагадує про себе скандальними публікаціями, з'явився в компанії української моделі-мовчанки Інни Цимбалюк.

Пара з'явилася на фестивалі співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі. Модель поділилася своїми фото на сторінці в Instagram. Своє фото вона підписала так: "Це вже наша традиція третій рік поспіль", - підписала фото вона.

відео дня

Дівєєв-Церковний і Цимбалюк / Фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

На фото видно, як сильно постарів Дивеєв-Церковний. Його видає довга й сива борода, а також згаслий погляд.

Дівєєв-Церковний і Цимбалюк / Фото Instagram/inna.tsymbaliuk__

Дівєєв-Церковний про війну

Дівєєв-Церковний виїхав з України і мовчить про те, що Росія напала на Україну. Він також сумує за СРСР, підтримує МП і не висловив чіткої позиції щодо терористичного вторгнення РФ в Україну.

У травні 2022 року Олексій зізнався, що залишився жити в Берліні, де "опинився волею долі". Також одного разу він прокоментував публікацію Марії Бурмаки, де вихваляв СРСР, коли українці та росіяни жили дружно, але українці нагадали йому про репресії, знищення українських книг та Голодомор.

Крім того, Дівєєв-Церковний часто повторює російську пропаганду в соцмережах і минулого року навіть привітав митрополита УПЦ МП Онуфрія з 80-річчям. Також він назвав війну в Україні "братським кровопролиттям" і став на захист Московського патріархату.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що відома українська актриса Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, скільки заробляють українські актори, поділилася зі своїми шанувальниками секретом того, як їй вдається підтримувати струнку фігуру.

Раніше також у США суд наклав арешт на квартиру популярного російського композитора Ігоря Крутого, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Олексій Дівєєв-Церковний Олексій Дівєєв-Церковний - український телеведучий, продюсер. У 2013 році прийняв хрещення, хрещеним батьком Олексія став харківський політик Михайло Добкін. Хрещення проводив митрополит Володимир (за версією Москви) в одній із церков УПЦ Московського патріархату. Хрещеною матір'ю Дівєєва стала російська актриса Лариса Удовиченко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред