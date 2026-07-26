Джамала відвезла дітей на відпочинок до Туреччини та опублікувала фото

Коротко:
- Де відпочиває Джамала
- Якими фото вона поділилася
Українська співачка Джамала показала, як відпочиває разом зі своїми дітьми в Туреччині.
Відповідними фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Свій пост вона підписала просто "літодіти". Джамала опублікувала кілька фото, якими спробувала передати атмосферу своєї відпустки.
Крім того, вона показала, як відпочивають її сини.
Джамала не вказала місце, де вона відпочиває. Однак, судячи з написів навколо, співачка відпочиває саме в Туреччині.
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Про особу: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Сусана Алімовна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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