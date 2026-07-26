Джамала відвезла дітей на відпочинок до Туреччини та опублікувала фото

Співачка Джамала опублікувала світлі фото зі свого відпочинку з дітьми.

https://glavred.net/starnews/dzhamala-vyvezla-detey-na-otdyh-v-turciyu-i-pokazala-foto-10783721.html Посилання скопійоване

Джамала / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Коротко:

Де відпочиває Джамала

Якими фото вона поділилася

Українська співачка Джамала показала, як відпочиває разом зі своїми дітьми в Туреччині.

Відповідними фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Джамала поділилася атмосферними фото з відпочинку / Фото Instagram/jamalajaaa

Свій пост вона підписала просто "літодіти". Джамала опублікувала кілька фото, якими спробувала передати атмосферу своєї відпустки.

Джамала поділилася атмосферними фото з відпочинку / Фото Instagram/jamalajaaa

Крім того, вона показала, як відпочивають її сини.

Джамала поділилася атмосферними фото з відпочинку / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала поділилася атмосферними фото з відпочинку / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала поділилася атмосферними фото з відпочинку / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала не вказала місце, де вона відпочиває. Однак, судячи з написів навколо, співачка відпочиває саме в Туреччині.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що відома українська актриса Катерина Кузнєцова, яка нещодавно розповіла про те, скільки заробляють українські актори, поділилася зі своїми шанувальниками секретом того, як їй вдається підтримувати струнку фігуру.

Раніше також у США суд наклав арешт на квартиру популярного російського композитора Ігоря Крутого, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Сусана Алімовна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред