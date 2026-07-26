Рослини у вазонах будуть рости просто на очах: у чому секрет пишного цвітіння

На перший погляд ґрунт здається добре зволоженим, однак якщо перевірити його глибше, можна виявити, що він залишається практично сухим.

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Як доглядати за рослинами в контейнерах / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтеся:

Рослини в контейнерах іноді починають в’янути

Причина нерідко криється в неправильному способі поливу

Згодом між землею та стінками горщика з’являється зазор

Навіть при регулярному поливі, підживленні та хорошому освітленні квіти та рослини в контейнерах іноді починають в’янути.

За словами фахівців, причина часто криється не в догляді, а в неправильному способі поливу, пише Express.

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Звичний полив зверху не завжди дозволяє воді дістатися до коренів. На перший погляд ґрунт здається добре зволоженим, однак якщо перевірити його глибше, можна виявити, що він залишається практично сухим.

Це відбувається тому, що з часом між земляною грудкою та стінками горщика з’являється невеликий зазор. Потрапляючи в ємність, вода стікає саме по ньому і швидко виходить через дренажні отвори, практично не зволожуючи центральну частину кореневої системи.

Як правильно поливати рослини в горщиках

Експерти радять час від часу застосовувати нижній полив. Для цього горщик поміщають у глибокий піддон або іншу ємність з водою. Через дренажні отвори волога поступово вбирається знизу вгору, завдяки чому весь земляний ком рівномірно насичується водою.

Повністю відмовлятися від звичайного поливу зверху не потрібно. Головне - після поливу переконатися, що вода дійсно досягла коренів. Перевірити це можна, зануривши палець у ґрунт на кілька сантиметрів.

Що робити з великими рослинами

Якщо мова йде про великі контейнери, фахівець рекомендує використовувати простий прийом. У центр горщика можна встановити невеликий пластиковий горщик без дна або з отворами й наливати воду саме в нього. Це дозволяє волозі швидше проникати до глибоко розташованих коренів, а не стікати по краях ємності.

/ Главред

Ще кілька порад щодо догляду

Експерти рекомендують поливати рослини рано вранці або ввечері, коли сонце менш активне. У цей час випаровування вологи значно нижче, тому ґрунт довше залишається вологим.

Перед кожним поливом варто перевіряти стан ґрунту. Якщо на глибині приблизно третини горщика земля вже підсохла, значить, рослині потрібна вода. У спекотну та вітряну погоду ґрунт висихає набагато швидше, тому поливати доводиться частіше. При цьому навіть дощ, що пройшов, не завжди здатний достатньо зволожити ґрунт у контейнерах, оскільки вода проникає лише у верхній шар землі.

Дивіться відео - рослини в контейнерах:

У цьому відео автор розповідає, як за допомогою контейнерів і підвісних кашпо легко прикрасити прибудинкову територію, дачну ділянку або вхід до будинку. Такий спосіб озеленення особливо підійде тим, у кого немає можливості розбити повноцінну клумбу, але хочеться додати яскравих фарб у оформлення саду.

Автор зазначає, що багато декоративних рослин чудово почуваються у вазонах, якщо забезпечити їм хороший дренаж і правильний догляд. Одним із вдалих варіантів є декоративний перець.

Він вирізняється красивим темно-зеленим листям і яскравими плодами різних відтінків, завдяки чому зберігає привабливий зовнішній вигляд протягом тривалого часу.

Окрім декоративних якостей, деякі сорти такого перцю можна використовувати й у кулінарії. Автор підкреслює, що рослину однаково успішно вирощують як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах або навіть на підвіконні.

Раніше садівник дав дієву пораду. Один предмет дуже легко використовувати, а ефект від нього буде помітний миттєво.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що робити з опалим листям. Є кілька чудових варіантів, як переробити опале листя, щоб воно принесло користь садовій ділянці та кімнатним рослинам.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk - це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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