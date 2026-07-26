Гроші не повернути: люди скаржаться на блокування рахунків у "ПриватБанку"

Основні претензії стосуються порядку повернення коштів, що залишилися на рахунках.

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Клієнт розповів про дивний інцидент у "Приват24" / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнт заявив про відмову повернути гроші дистанційно

Банк вимагав особистого візиту до відділення

Скарги надіслано до НБУ та профільного міністерства

Клієнт ПриватБанку заявив, що після розірвання договору банк відмовився дистанційно перерахувати залишок коштів на його рахунок в іншому українському банку. Як розповів чоловік на порталі Мінфін, він перебуває на тимчасово окупованій території України і не має можливості особисто відвідати відділення.

За словами клієнта, "ПриватБанк" в односторонньому порядку припинив з ним договірні відносини та закрив рахунки. При цьому сам факт закриття рахунків чоловік не оскаржує.

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Основні претензії стосуються порядку повернення коштів, що залишилися на рахунках.

Як стверджує клієнт, після закриття рахунків він надіслав до банку офіційну заяву з проханням переказати залишок коштів на його рахунок в іншому українському банку за реквізитами IBAN.

За його словами, документ було підписано кваліфікованим електронним підписом через державний сервіс "Дія.Підпис".

Клієнт посилається на законодавство України, згідно з яким кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний.

Однак, як стверджує чоловік, співробітники банку відмовилися виконати переказ і повідомили, що для отримання коштів необхідно особисто звернутися до відділення.

"Служба підтримки ПриватБанку категорично відмовляється здійснити переказ і цинічно заявляє, що я зобов’язаний особисто з’явитися у відділенні", - йдеться у відгуку.

За словами клієнта, зараз він офіційно перебуває на тимчасово окупованій території України, а виїзд на підконтрольну Києву територію, за його твердженням, неможливий і пов’язаний із ризиком для життя.

Чоловік вважає, що вимога особистого візиту до відділення фактично позбавляє його можливості розпоряджатися власними коштами.

У своєму зверненні він просить керівництво "ПриватБанку" прийняти заяву, підписану через "Дія.Підпис", та дистанційно перерахувати гроші за вказаними банківськими реквізитами.

Крім того, клієнт повідомив, що вже надіслав офіційні звернення до Національного банку України та Міністерства розвитку громад і територій України, зазначивши, що скарга також стосується питань захисту прав громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо повернення коштів. Він наголосив, що блокування платежів суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті чи в політиці, і це вимагає оперативного втручання керівництва банку. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що клієнт ПриватБанку під час звернення повідомив про неполадки в роботі сервісів банку. За його словами, вирішити проблеми з терміналами допоможе поточна організаційно-технічна перевірка та коригування регламентів обслуговування клієнтів у відділеннях.

Як раніше повідомляв Главред, клієнт ПриватБанку висловив свою позицію щодо порядку дистанційного перерахування залишку коштів. Він звернув увагу на складнощі зі списанням коштів і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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