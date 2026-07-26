РФ посеред дня цинічно вдарила по АТБ у Чернігові: серед загиблих - 10-річна дівчинка

Серед загиблих є дитина 10 років.

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РФ вдарила по супермаркету в Чернігові / Фото: соцмережі

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РФ атакувала Чернігів ударним и безпілотниками

Ворожий дрон поцілив у супермаркет АТБ

Серед загиблих – 10-річна дитина

У неділю, 26 липня, російський безпілотник атакував супермаркет АТБ у Чернігові. Унаслідок удару є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За попередніми даними, російський дрон упав на будівлю супермаркету в районі ЗАЗ. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них - 10-річна дитина. Ще четверо людей дістали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

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"На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється", - повідомляють в МВА.

РФ вдарила по супермаркету в Чернігові / Фото: МВА

Згодом в МВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до семи.

Пізніше Дмитро Брижинський повідомив про зростання кількості поранених до 13 осіб.

"Уточнена інформація щодо постраждалих: Наразі відомо про 13 постраждалих - 4 чоловіків та 9 жінок. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому", - додали в МВА.

РФ планує масово виробляти реактивні "Шахеди"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш" заявив, що Росія, ймовірно, скорочує випуск звичайних ударних безпілотників типу "Шахед", одночасно переобладнуючи виробничі лінії для масового виготовлення їхніх реактивних версій.

За його словами, зараз кількість звичайних "Шахедів", якими Росія щомісяця атакує Україну, помітно скоротилася.

"Зараз ми бачимо, що кількість "Шахедів", які щомісяця запускають по нас, зменшилася, причому досить суттєво. Я пов’язую це з переобладнанням ліній у Алабузі та Іжевську під реактивні "Шахеди". Тобто частково виробляються звичайні "Шахеди", а паралельно лінії перебудовуються під реактивні", - зауважив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагааємо, у неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та КАБами. Зокрема, під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Кривий Ріг. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість - поранені.

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Російські окупаційні війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

Шахед / Інфографіка: Главред

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Про персону: Дмитро Брижинський Дмитро Брижинський - український військовий та державний службовець, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. У цій ролі він відповідає за організацію роботи міста в умовах воєнного стану, координацію дій із силами оборони, забезпечення життєдіяльності Чернігова, а також реагування на наслідки російських атак. Проходив службу на різних командних посадах у ЗСУ, зокрема командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" та іншими підрозділами. Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році керував обороною Чернігова та координував дії сил оборони міста, що стало одним із ключових етапів захисту регіону. З лютого 2023 року призначений начальником Чернігівської міської військової адміністрації, де відповідає за управління містом, безпеку та відновлення інфраструктури. Нагороджений державними відзнаками, зокрема орденами "За мужність" та Богдана Хмельницького, а також має звання "Почесний громадянин Чернігова".

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