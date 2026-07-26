Врятують лише США: Загородній зробив несподівану заяву щодо майбутнього Росії

Європа та Пекін лише спостерігатимуть за цим, вважає експерт.

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Загородній зробив несподівану заяву щодо майбутнього Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Ключові тези:

Китай не планує виділяти Росії гроші

США та Європа, на думку експерта, не врятують економіку РФ

Бюджетний дефіцит Росії продовжує зростати

Китай не зацікавлений у фінансовому порятунку Росії, а російська економіка продовжує втрачати стабільність на тлі зростаючого бюджетного дефіциту.

Таку думку в інтерв’ю "Главреду" висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

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За його словами, Пекін керується виключно власними економічними інтересами і не розглядає підтримку Москви як пріоритет.

"А навіщо? Китаю "на барабан", чи залишиться Росія цілісною, чи розвалиться - нафту й газ із Росії можна спокійно викачувати без Москви", - заявив експерт. Рекомендуємо: Навіть Індія та Білорусь не допоможуть: експерт розповів, як Росія провалилася з бензином

На думку Загороднього, Китай здатний співпрацювати з окремими регіонами Росії безпосередньо, якщо це буде вигідно.

Він вважає, що для Пекіна існування нинішньої російської політичної системи не має принципового значення.

"Поки що Росія цікава Китаю як проксі-загроза Європі. Тому існування РФ для Китаю не є принциповим: вона є – чи її немає, для Китаю немає різниці", – зазначив експерт.

При цьому Загородній підкреслив, що Китай не надає іншим державам пряму фінансову допомогу.

За його словами, китайська модель підтримки ґрунтується на товарних кредитах, коли кошти надаються за умови закупівлі китайського обладнання, технологій та послуг.

"Китай нікому грошима не допомагає. Він надає лише товарні кредити", – пояснив він.

Експерт також висловив думку, що Європа не стане фінансувати російську економіку.

Що стосується США, Загородній вважає, що навіть теоретична можливість масштабної підтримки Москви виглядає малоймовірною.

"Єдиний, хто теоретично міг би виписати чек Росії, - це США. Але Трамп цього не робитиме, бо це колосальні витрати, які він не зможе пояснити американцям", - сказав експерт.

За оцінкою Загороднього, для стабілізації ситуації російській економіці знадобилася б допомога в розмірі близько 200 мільярдів доларів.

Він стверджує, що дефіцит російського бюджету продовжує збільшуватися приблизно на 20 мільярдів доларів щомісяця, а удари по нафтопереробних підприємствах додатково скорочують податкові надходження.

"Якщо НПЗ виходять з ладу, значить, вони не сплачують податків, не сплачуються акцизи за використання палива, падають усі можливі податкові надходження", – пояснив експерт.

На думку Загороднього, нинішня модель відносин між Москвою та Пекіном вигідна насамперед Китаю.

Він вважає, що Пекін використовує залежність Росії для закупівлі сировини за низькими цінами й водночас продає їй готову продукцію значно дорожче.

"Китай чудово бачить і розуміє, що Москва намагається домогтися можливого союзу у війні проти Китаю. Тому він "висушує" Росію - купує в неї задешево сировину і продає їй за високими цінами готову продукцію", - підсумував експерт.

/ Главред

Нагадаємо, раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній зробив важливу заяву щодо ситуації з енергобезпекою. Він підкреслив, що удари по НПЗ можуть призвести до тривалих перебоїв у постачанні палива та серйозно ускладнити відновлення промислової інфраструктури, при цьому експерт прогнозує зростання бюджетного дефіциту. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що політичний та економічний експерт Тарас Загородній під час інтерв’ю розповів про наслідки нещодавніх атак. За його словами, пожежі на складах Wildberries та пошкодження НПЗ запускають ланцюгову реакцію для аграрного сектору та бюджетних надходжень.

Як раніше повідомляв "Главред", Тарас Загородній висловив свою позицію щодо ескалації ударів по інфраструктурі. Експерт звернув увагу на складні удари СБУ на великі відстані та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про особу: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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