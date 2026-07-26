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Українців почали лякати голодом: що насправді відбувається з цінами і чого очікувати

Сергій Кущ
26 липня 2026, 15:54
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Незважаючи на нинішнє сезонне здешевлення, фахівці попереджають, що до кінця року цінова ситуація може змінитися.
Що насправді відбувається з цінами і чого слід очікувати
Що насправді відбувається з цінами і чого очікувати / Фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Чому інфляція сповільнилася, але ціни залишаються високими
  • Які продукти найбільше змінилися в ціні
  • Що прогнозують економісти до кінця року

Незважаючи на те, що в червні інфляція в Україні вперше з початку 2026 року сповільнилася, ситуація з цінами на продукти залишається неоднозначною. Одні товари за останній рік подорожчали більш ніж удвічі, інші, навпаки, суттєво подешевшали завдяки новому врожаю.

Експерти при цьому попереджають: нинішнє сезонне зниження вартості багатьох овочів має тимчасовий характер, а вже у другому півріччі окремі категорії продуктів можуть знову почати дорожчати.

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За даними аналітиків, саме продукти харчування залишаються найбільшою статтею витрат українців. У середньому сім’ї витрачають на їжу понад 40 % свого бюджету, а для малозабезпечених домогосподарств ця частка сягає 60–80 %. Тому будь-які зміни цін у магазинах і на ринках безпосередньо позначаються на сімейних витратах мільйонів громадян.

Держстат повідомив про уповільнення інфляції: продукти почали дешевшати

Згідно з даними Державної служби статистики, у червні 2026 року споживчі ціни вперше з початку року знизилися порівняно з попереднім місяцем.

Порівняно з травнем ціни знизилися на 0,1%, а річна інфляція сповільнилася з 8,2% до 7,2%.

Найбільше в червні подешевшали продукти харчування та безалкогольні напої - в середньому на 0,8%.

Найбільше зниження зафіксовано на яйця, вартість яких зменшилася одразу на 27,8%. Крім того, подешевшали овочі, фрукти, продукти переробки зерна, цукор, рис, м’ясо птиці та сало.

Однак водночас продовжили дорожчати деякі продукти повсякденного попиту. Зокрема, зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та соняшникову олію.

Економісти зазначають, що зниження інфляції є позитивним сигналом для економіки, однак воно поки що не означає загального здешевлення продовольчого кошика.

Які продукти найбільше подорожчали за останній рік

Моніторинг сервісу "Мінфін" показує, що річна динаміка цін залишається вкрай нерівномірною.

Абсолютним лідером за темпами зростання стала гречана крупа.

Якщо рік тому кілограм гречки коштував у середньому 34,11 гривні, то сьогодні його ціна сягнула 75,21 гривні. Таким чином, вартість зросла одразу на 120,5%.

Ціни на гречку в Україні
Ціни на гречку в Україні / Фото: скріншот

Експерти пояснюють рекордне подорожчання одразу кількома факторами.

Ще минулого року багато українських аграріїв скоротили площі під гречкою, зробивши ставку на більш прибуткові культури - кукурудзу та соняшник. Одночасно зросли витрати на паливо, добрива, логістику та переробку.

Додатковий тиск чинить експортний попит з боку країн Європейського Союзу, де українська гречка користується високим попитом.

Окрім гречки, суттєво зросли ціни й на інші продукти.

Помідори за рік подорожчали майже на 47%, що пов’язано з високою вартістю тепличного вирощування та сезонністю виробництва.

Ціни на помідори в Україні
Ціни на помідори в Україні / Фото: скріншот

Пшеничне борошно подорожчало майже на 22%, огірки - більш ніж на 14%, вершкове масло - приблизно на 5%, а молоко - майже на 3%.

При цьому хліб за рік практично не змінився в ціні. Експерти пов’язують це з високою конкуренцією між виробниками та дією механізмів регулювання ринку.

Борщовий набір різко подешевшав завдяки новому врожаю

Зовсім протилежна ситуація склалася на ринку овочів.

Найбільше за останній рік подешевшав буряк - майже на 76%.

Якщо влітку минулого року кілограм коштував близько 24 гривень, то тепер ціна знизилася приблизно до п’яти гривень.

Причиною такого падіння став хороший урожай минулого сезону та обмежені можливості зберігання овочів, через що виробники змушені активно реалізовувати продукцію.

Білокачанна капуста за рік подешевшала більш ніж на 56%, ріпчаста цибуля - майже на 51%.

Також значно знизилися ціни на яблука, моркву та картоплю.

Крім овочів, подешевшали цукор, курятина, банани, яйця та свинина.

Експерти зазначають, що саме літо традиційно є найвигіднішим періодом для купівлі овочів нового врожаю та формування домашніх запасів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому продукти можуть знову почати дорожчати

Незважаючи на нинішнє сезонне здешевлення, фахівці попереджають, що до кінця року цінова ситуація може змінитися.

Причиною залишаються як внутрішні чинники, так і світові тенденції.

Одним із головних ризиків аналітики називають зростання собівартості виробництва.

Продовжують дорожчати електроенергія, логістика, паливо, добрива та заробітна плата, що неминуче позначається на собівартості продуктів харчування.

Крім того, світові фінансові аналітики попереджають про можливе зростання цін на продовольство.

Goldman Sachs прогнозує нове зростання світових цін на продукти

За оцінками аналітиків Goldman Sachs, кліматичне явище Ель-Ніньо вже в найближчі місяці може призвести до помітного зростання світових цін на продовольство.

Згідно з прогнозом, середнє зростання світових цін може становити близько 15,8%.

Причиною називають погіршення погодних умов одразу в кількох великих сільськогосподарських регіонах світу.

Посухи можуть призвести до скорочення врожаю зернових, олійних культур та цукру, що неминуче вплине на світові ринки.

Для України це означає можливе подорожчання зерна, борошна, хліба, комбікормів та продукції тваринництва.

Економісти вважають, що саме ці фактори можуть вплинути на вартість хлібобулочних виробів, м’яса, молока та яєць уже у другому півріччі.

Чи буде дефіцит продуктів в Україні

Останнім часом активно обговорюється заява колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який попередив про "тотальну війну" та складну зиму.

Його слова викликали побоювання щодо можливого дефіциту продовольства. Однак українські економісти вважають такий сценарій малоймовірним.

За словами економіста Андрія Новака, Україна виробляє значно більше продовольства, ніж споживає внутрішній ринок.

Тому ризику голоду або зникнення продуктів з полиць магазинів немає.

Головною проблемою експерт називає інфляцію та поступове зростання цін. Олег Пендзин також закликав українців не піддаватися паніці.

За його словами, люди побоюються насамперед не нестачі продуктів, а зниження власної купівельної спроможності.

Експерт зазначає, що робити запаси можна виключно заради зручності, а не через загрозу дефіциту.

Як правильно зберігати продукти в холодильнику
Як правильно зберігати продукти в холодильнику / Инфографика: Главред

Головний ризик для аграріїв - експорт зерна

Ще однією серйозною проблемою залишається експорт української сільськогосподарської продукції.

За оцінками колишнього радника президента з економічних питань Олега Устенка, цього року Україна збере близько 70 мільйонів тонн зерна при внутрішній потребі всього близько 15 мільйонів тонн.

Основна складність полягає не в нестачі продукції, а в можливості вивезти врожай за кордон.

Обмеження експорту створюють серйозні фінансові ризики для українських аграріїв і водночас впливають на світовий продовольчий ринок.

Усередині країни зерна вистачить, однак проблеми з реалізацією врожаю можуть призвести до збитків виробників і зміни структури посівів у майбутньому.

Що буде з цінами на продукти далі

Економісти сходяться на думці, що в найближчі місяці українцям не варто очікувати різкого дефіциту продовольства.

Однак розраховувати на тривале зниження цін також не доводиться.

Поки що сезон нового врожаю утримує вартість овочів на порівняно низькому рівні, але ближче до осені вплив сезонного чинника поступово ослабне.

Водночас зберігаються інфляційні ризики, висока собівартість виробництва, нестабільна ситуація на світовому продовольчому ринку та наслідки війни.

Тому найімовірнішим сценарієм експерти називають поступове зростання цін на окремі категорії продуктів у другому півріччі 2026 року, насамперед на товари, виробництво яких безпосередньо залежить від вартості зерна, енергоресурсів та логістики.

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Андрій Новак ціни на продукти
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