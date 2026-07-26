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Нічна атака на Київ: скільки балістики вдалося збити ППО

Дар'я Пшеничник
26 липня 2026, 11:17
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Внаслідок нічної атаки постраждали троє мешканців столиці, один із них перебуває у лікарні.

Нічна атака на Київ: скільки балістики вдалося збити ППО
Атака РФ на Україну 26 липня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • ППО збила 5 із 7 балістичних ракет уночі
  • Ворог атакував Київ ракетами й 136 дронами
  • Троє мешканців Києва постраждали, один шпиталізований

відео дня

У ніч на 26 липня російські окупаційні війська здійснили черговий комбінований удар на українські міста. Ворог застосував широкий спектр озброєння - від високоточних балістичних ракет до ударних та імітаційних безпілотників.

Захисникам українського неба вдалося нейтралізувати більшість повітряних цілей, зокрема вдалося збити 5 з 7 балістичних ракет, запущених російськими окупантами вночі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що у ніч на 26 липня (з 18:00 25 липня) противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, сімома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях."

Деталі щодо наслідків у столиці

Під ударом опинився й Київ. Завдяки роботі мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони значну частину загрози вдалося ліквідувати, проте внаслідок ворожої атаки є потерпілі серед цивільного населення.

Як повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на столицю постраждали троє мешканців Києва.

"Одного з них медики госпіталізували. Двом надали допомогу амбулаторно", - зазначив Кличко.

Нічна атака на Київ: скільки балістики вдалося збити ППО
Якими ракетами та звідки РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ 26 липня - подробиці

У ніч на 26 липня Київ пережив чергову масовану атаку балістичними ракетами. За словами мера Віталія Кличка, уламки влучили у житловий будинок у Шевченківському районі, спричинивши пожежу на середніх поверхах. Одночасно загоряння зафіксували й у Солом’янському районі на території нежитлової забудови.

ДСНС повідомила, що найбільші руйнування сталися у Деснянському районі, де згорів склад, десять автомобілів та вантажівка. Також палала відселена будівля у Шевченківському районі та нежитлове приміщення в Солом’янському. Вогонь охопив одразу кілька локацій, що створило серйозне навантаження на рятувальників.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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