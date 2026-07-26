'Ми не починали війну': Путін зробив нову цинічну заяву про Україну

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву про війну проти України.
Він стверджує, що Росія нібито не розпочинала бойові дії, а лише "відповідала" на дії України та Заходу. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
"Немає жодної агресії з боку Росії. РФ не розпочинала війну, а відповідає на бойові дії, розв'язані Києвом за підтримки Заходу. Сьогодні Київ привселюдно відроджує нацистську ідеологію. Немає нічого дивного в агресії Києва проти мирних людей з урахуванням його прихильності до неонацизму", – заявив Путін.відео дня
Війна в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, російський диктатор Володимир Путін відмовляється заморожувати війну проти України, оскільки Кремль все ще планує домогтися своїх цілей на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував російському диктатору Володимиру Путіну заморозити війну в Україні за сприяння інших країн. За його словами, війну необхідно заморозити, а потім відновити переговорний процес на основі так званої "стамбульської формули 2.0".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава готується одразу до двох можливих сценаріїв найближчих місяців - дипломатичного шляху до завершення війни та необхідності проходження ще однієї складної зими в умовах продовження російської агресії.
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