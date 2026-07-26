Суд заарештував: популярного російського композитора підозрюють у шахрайстві

Композитора Ігоря Крутого підозрюють у шахрайстві на величезну суму грошей.

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Ігор Крутий втрапив у скандал / Колаж Главред, фото Instagram/igorkrutoy65

Коротко:

Що зробив Ігор Крутий

Як він коментує ситуацію

У США суд наклав арешт на квартиру популярного російського композитора Ігоря Крутого, який мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Як пишуть російські пропагандисти, суд наклав арешт на елітну нерухомість Ігоря Крутого в Маямі. Композитора та його дружину звинувачують у шахрайстві.

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Елітні апартаменти Крутого площею близько 450 квадратних метрів розташовані на закритому острові в Маямі, де нерухомість вважається однією з найпрестижніших. Композитор придбав їх приблизно за 7,5 мільйона доларів, а потрапити на острів можна виключно по воді або на вертольоті. По сусідству з ним мешкають мільярдер Джефф Безос, а також Іванка Трамп.

Ігор Крутий потрапив у скандал / "Експрес-газета"

За останні роки вартість житла значно зросла: сьогодні його ринкова вартість оцінюється майже в 14 мільйонів доларів. При цьому власникам доводиться щороку витрачати близько 140 тисяч доларів лише на утримання нерухомості.

Цікаво, що неподалік, приблизно за півкілометра, родині Крутих належить ще одна розкішна квартира. Ці апартаменти оцінюються приблизно в 30 мільйонів доларів і зареєстровані на дружину композитора Ольгу Круту та трастовий фонд, що належить їй.

Пропагандисти також пишуть, що історія зі скандальною квартирою почалася ще у 2017 році, коли мільярдер Олег Бурлаков захотів купити цю квартиру. Однак у 2021 році він помер від ковіду, і угода зірвалася. Трохи пізніше сестра та доньки Бурлакова звинуватили сім’ю Крутого в шахрайстві. За їхніми словами, гроші за квартиру були перераховані, але права власності вони так і не отримали.

Де розташована квартира Крутого / Фото Mash

Поки квартира перебуває під арештом, її не можна продавати, дарувати та переоформлювати, але можна здавати в оренду.

Композитор Крутий та його близькі ситуацію ніяк не коментують. Раніше представники родини заявляли, що ця нерухомість у Маямі їм більше не належить. Щоправда, Ольга та Ігор Круті в судових документах досі фігурують як відповідачі.

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Про особу: Ігор Крутий Ігор Крутий - радянський, український і російський естрадний композитор, продюсер, піаніст, співак. Народний артист Росії (1996), народний артист України (2011), лауреат премії Ленінського комсомолу (1989). До речі, артист народився в Україні, у районному центрі Гайворон.

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