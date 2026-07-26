Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю"

МЗС Ірану засудило атаку на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Іран пригрозив Україні "відповіддю" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Іран засудив український удар по судну в Каспії

Тегеран залишає за собою право на відповідь

Проіранський канал погрожує ракетами Khorramshahr-4

Міністерство закордонних справ Ірану виступило із засудженням українського удару по судну в акваторії Каспійського моря. В іранському зовнішньополітичному відомстві стверджують, що йдеться про цивільне комерційне судно, та наголошують, що Тегеран залишає за собою право на "відповідні дії" задля захисту власної безпеки та національних інтересів, пише агентство IRNA.

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Контекст подій та позиція Києва

Офіційні заяви Ірану пролунали після того, як Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження українськими силами російського військового корабля у Каспійському морі, а також плавзасобів, залучених до транспортування військових вантажів.

За інформацією Служби безпеки України, під удар потрапили судна Port Olya 2 та Begey, які активно використовувалися в логістичних ланцюгах постачання зброї між Іраном та РФ.

Медійний тиск та інформаційні маніпуляції

На тлі дипломатичної реакції МЗС Ірану проурядові та навколодержавні медіаресурси розпочали кампанію із залякування Києва. Зокрема, проіранські джерела, як-от Telegram-канал Middle East Spectator, поширили карту із твердженнями, що вся територія України нібито опинилася в зоні ураження іранських балістичних ракет, зокрема дальнобійної системи Khorramshahr-4.

Утім, попри таке активне поширення погроз у медіапросторі, офіційний Тегеран не робив жодних заяв про наміри завдавати ракетних ударів по українській території.

Слід зазначити, що Каспійський маршрут тривалий час залишається однією з ключових артерій для прихованого постачання озброєння та компонентів між Тегераном та Москвою в обхід міжнародних санкцій.

Удар по суднах Ірану і війна на Близькому Сході - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. Внаслідок атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безспосередньо пов'язані із постачанням зброї з Ірану та нафтовидобувну платформу родовища "Філановського" в акваторії Каспійського моря.

Раніше Іранські сили завдали ракетного удару по двох цивільних нафтових танкерах в Ормузькій протоці. Як повідомляє видання Reuters із посиланням на офіційну заяву Міністерства оборони Об'єднаних Арабських Еміратів, унаслідок атаки загинув один моряк, ще вісім отримали поранення.

Загалом ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У середу ввечері, 8 липня, Збройні сили США розпочали нову хвилю військових ударів по об'єктах в Ірані. Цей крок став прямою відповіддю на атаку Тегерана на три вантажні судна в акваторії Ормузької протоки.

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Про джерело: IRNA IRNA (Islamic Republic News Agency - Інформаційне агентство Ісламської Республіки) - це офіційне державне інформаційне агентство Ірану, засноване у 1934 році (спочатку під назвою "Pars"). Воно повністю контролюється та фінансується урядом країни через Міністерство культури та ісламської орієнтації. Агентство публікує матеріали багатьма мовами світу та є головним рупором офіційної позиції й пропаганди іранського режиму як усередині країни, так і на міжнародній арені.

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