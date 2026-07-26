Гучна ніч в Криму: дрони уразили Таврійську ТЕС, що відомо про атаку

Удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом ночі.

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Вибухи в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У кількох містах окупованого Криму лунали вибухи

Повідомляють про атаку на Таврійську ТЕС

Наслідки ударів поки невідомі

У ніч на 26 липня відразу у декількох містах тимчасово окупованого Росією Криму були зафіксовані дрони. Лунали гучні вибухи. Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Зазначається, що удари по різних районах та містах Криму відбувались протягом ночі.

відео дня

Відомо про ураження Таврійської ТЕС неподалік Сімферополя. Цю електростанцію окупанти запустили у роботу ще у 2019 році. Вона має потужність 470 МВт.

"У Сімферополі, за повідомленнями, під атакою перебуває Таврійська ТЕЦ. На другому відео можна побачити характерний спалах. Також повідомляється про атаки в Ялті та Феодосії", - йдеться у повідомленні.

Наразі результат ударів невідомий. Місцева влада також не коментувала атаку.

Коли Кримський міст може бути знищеним

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Кримський міст залишиться неушкодженим доти, доки він потрібен росіянам для втечі з півострова - знищать його лише тоді, коли стане очевидно, що окупанти нікуди виїжджати не збираються.

За його словами, частина цивільного населення Криму вже почала готуватися до від'їзду, тоді як силові структури діють на випередження.

"Схоже, цивільне населення й так уже почало "збирати речі" та залишати Крим. Російські військові та співробітники ФСБ, гадаю, вже вивезли свої сім'ї з півострова, а решта ще й не думають виїжджати", - підкреслив він.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 липня у тимчасово окупованому Росією Криму пролунала серія вибухів - безпілотники атакували щонайменше три населені пункти півострова. У Ялті після влучання спалахнула пожежа на великій електропідстанції, а місто залишилося без світла.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр" заявляв, що Сили безпілотних систем ЗСУ системно позбавляють тимчасово окупований Крим електропостачання та пального, щоб унеможливити перебування там російської військової машини.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що російські пропагандисти розкритикували заяви окупаційної влади про нібито повний захист сухопутного маршруту до Криму від українських ударів. Вони заявили, що російські військові не контролюють ситуацію, а українські дрони продовжують атакувати важливу логістичну артерію.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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