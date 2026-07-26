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РФ атакує оновленим дроном: "Флеш" попередив про небезпеку "Бумеранга"

Олексій Тесля
26 липня 2026, 16:25
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Російські розробники внесли низку змін, спрямованих на підвищення ефективності роботи дрона.
Бумеранг
Росія використовує дрони "Бумеранг" / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне:

  • З'явилася оновлена серійна версія російського безпілотника "Бумеранг"
  • Дрон отримав систему наведення на ціль та вдосконалені рішення

Радник президента України та експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про появу оновленої серійної версії російського безпілотника "Бумеранг".

У своєму Telegram він опублікував фотографії апарата та розповів про його нові технічні можливості.

відео дня

За словами фахівця, російські розробники внесли низку змін, спрямованих на підвищення ефективності роботи дрона.

Знімок екрана
/ t.me/serhii_flash

Що відомо про дрон "Бумеранг"

Зокрема, безпілотник отримав систему наведення на ціль, а також вдосконалені рішення, пов’язані з радіоуправлінням та передачею сигналу.

Експерт зазначив, що модернізація торкнулася одразу кількох важливих елементів конструкції та електроніки.

"Наведення на ціль, рознесений прийом, швидка зміна частот на антенах, відео вище 6 ГГц", – розповів про оновлення "Флеш".

За оцінкою Бескрестнова, перелічені зміни свідчать про подальше вдосконалення російських безпілотних систем та їхню адаптацію до сучасних умов застосування.

Нова розробка РФ: у чому небезпека

За словами експертів, вперше було зафіксовано випадок, коли російські безпілотники "Молнія" керувалися через дрон "Гербера". Раніше така взаємодія між цими двома системами вважалася неможливою через відсутність сумісності.

Зазначається, що МЕШ-модеми, які використовуються на дронах "Молнія" та "Гербера" (яку також називають "Шахедом"), працюють в одному діапазоні частот і випускаються одним китайським виробником. Однак до цього часу вони не могли взаємодіяти між собою через ліцензійні обмеження, що діяли на той час.

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Як повідомляв Главред, Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву через прагнення Кремля здобути "перемогу" напередодні виборів до Держдуми РФ у вересні.

Нагадаємо, заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Лебеденко розповів, що Росія скоротила масштаби ракетних програм і зосередилася на розвитку ударних безпілотників, зокрема нових модифікацій "Шахедів".

Раніше повідомлялося, що Росія змінила тактику ударів по Києву, частіше застосовуючи балістичні ракети та швидкі реактивні дрони. Нові типи БПЛА, зокрема "Бандероль", ускладнюють роботу української ППО через високу швидкість.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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