"Трансвестит-шоу": у Росії висміяли стару прихильницю Путіна Распутіну

Коротко:
- Як зараз виглядає Распутіна
- Що з нею не так
Скандальна російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичну війну РФ в Україні, з'явилася на публічному заході й приголомшила своїм втомленим, старим і страшним виглядом.
Відповідні відео з'явилися на одній зі сторінок пропагандистів в Instagram.
Коментатори одразу ж активізувалися в коментарях, оскільки Распутіна у свої 70 років виглядає як "мумія" з "макіяжем 1900 року".
Коментатори порівняли артистку з мумією та трансвеститом.
Раніше стало відомо, що Распутіна може залишитися на вулиці з хворою дочкою.
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Про особу: Маша Распутіна
Маша Распутіна - радянська та російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук’яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником та поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.
У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії в Україну. Пізніше підтримала вторгнення та запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.
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