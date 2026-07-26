"Трансвестит-шоу": у Росії висміяли стару прихильницю Путіна Распутіну

Прихильниця Путіна Распутіна з’явилася на публічному заході та здивувала своїм виглядом.

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Маша Распутіна різко схудла / колаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Коротко:

Як зараз виглядає Распутіна

Що з нею не так

Скандальна російська співачка Маша Распутіна, яка підтримує терористичну війну РФ в Україні, з'явилася на публічному заході й приголомшила своїм втомленим, старим і страшним виглядом.

Відповідні відео з'явилися на одній зі сторінок пропагандистів в Instagram.

відео дня

Коментатори одразу ж активізувалися в коментарях, оскільки Распутіна у свої 70 років виглядає як "мумія" з "макіяжем 1900 року".

Распутіна приголомшила своїм старим виглядом / Фото Instagram/dimson100000

Распутіна приголомшила своїм старим виглядом / Фото Instagram/dimson100000

Распутіна приголомшила своїм старим виглядом / Фото Instagram/dimson100000

Коментатори порівняли артистку з мумією та трансвеститом.

Коментатори рознесли Распутіну / Скріншот

Коментатори рознесли Распутіну / Скріншот

Раніше стало відомо, що Распутіна може залишитися на вулиці з хворою дочкою.

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Про особу: Маша Распутіна Маша Распутіна - радянська та російська співачка, яка випустила вісім студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук’яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником та поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.

У березні 2022 року закликала зупинити вторгнення Росії в Україну. Пізніше підтримала вторгнення та запропонувала стратити противників російського нападу на Україну.

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