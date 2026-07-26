РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

У Запоріжжі внаслідок російської атаки одна людина загинула.

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РФ атакувала Запоріжжя і Кривий Ріг / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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РФ атакувала Запоріжжя КАБами, Кривий Ріг - дронами

У Запоріжжі загинув чоловік, ще шестеро поранені

Вдень у неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та КАБами. Зокрема, під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Кривий Ріг.

Наслідки удару по Запоріжжі

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські керовані авіабомби ударили по обласному центру. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, навчальний заклад.

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За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість - поранені.

"На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усі необхідну допомогу", - додав він.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що ворог продовжує атакувати реактивними "Шахедами" в торгівельний центр у місті.

"В напрямку міста ще декілька ворожих БПЛА. Бережіть себе. Локація останнього вибуху та ж сама, що й у попередніх. На зараз постраждалих, слава Богу, немає", - підкреслив він.

Пізніше Вілкул розповів, що пожежу ліквідовано, однак ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується.

РФ планує масово виробляти реактивні "Шахеди"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш" заявив, що Росія, ймовірно, скорочує випуск звичайних ударних безпілотників типу "Шахед", одночасно переобладнуючи виробничі лінії для масового виготовлення їхніх реактивних версій.

За його словами, зараз кількість звичайних "Шахедів", якими Росія щомісяця атакує Україну, помітно скоротилася.

"Зараз ми бачимо, що кількість "Шахедів", які щомісяця запускають по нас, зменшилася, причому досить суттєво. Я пов’язую це з переобладнанням ліній у Алабузі та Іжевську під реактивні "Шахеди". Тобто частково виробляються звичайні "Шахеди", а паралельно лінії перебудовуються під реактивні", - зауважив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Російські окупаційні війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вдалося нейтралізувати більшість повітряних цілей, зокрема було збито 5 з 7 балістичних ракет, запущених російськими окупантами вночі.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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