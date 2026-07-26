Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

Марія Николишин
26 липня 2026, 13:34
google news Підпишіться
на нас в Google
У Запоріжжі внаслідок російської атаки одна людина загинула.
РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі
РФ атакувала Запоріжжя і Кривий Ріг / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • РФ атакувала Запоріжжя КАБами, Кривий Ріг - дронами
  • У Запоріжжі загинув чоловік, ще шестеро поранені

Вдень у неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та КАБами. Зокрема, під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Кривий Ріг.

Наслідки удару по Запоріжжі

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російські керовані авіабомби ударили по обласному центру. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, навчальний заклад.

відео дня

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість - поранені.

"На жаль, загинув чоловік. Пораненим медики надають усі необхідну допомогу", - додав він.

  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Удар по Запоріжжі 26 липня
    Удар по Запоріжжі 26 липня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Кривому Рогу

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, що ворог продовжує атакувати реактивними "Шахедами" в торгівельний центр у місті.

"В напрямку міста ще декілька ворожих БПЛА. Бережіть себе. Локація останнього вибуху та ж сама, що й у попередніх. На зараз постраждалих, слава Богу, немає", - підкреслив він.

Пізніше Вілкул розповів, що пожежу ліквідовано, однак ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується.

РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

РФ планує масово виробляти реактивні "Шахеди"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш" заявив, що Росія, ймовірно, скорочує випуск звичайних ударних безпілотників типу "Шахед", одночасно переобладнуючи виробничі лінії для масового виготовлення їхніх реактивних версій.

За його словами, зараз кількість звичайних "Шахедів", якими Росія щомісяця атакує Україну, помітно скоротилася.

"Зараз ми бачимо, що кількість "Шахедів", які щомісяця запускають по нас, зменшилася, причому досить суттєво. Я пов’язую це з переобладнанням ліній у Алабузі та Іжевську під реактивні "Шахеди". Тобто частково виробляються звичайні "Шахеди", а паралельно лінії перебудовуються під реактивні", - зауважив він.

РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Російські окупаційні війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що вдалося нейтралізувати більшість повітряних цілей, зокрема було збито 5 з 7 балістичних ракет, запущених російськими окупантами вночі.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Запоріжжя новини Кривого Рогу новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців почали лякати голодом: що насправді відбувається з цінами і чого очікувати

Українців почали лякати голодом: що насправді відбувається з цінами і чого очікувати

15:54Аналітика
Кремль послав новий сигнал щодо війни: в ISW розкрили мотив Путіна

Кремль послав новий сигнал щодо війни: в ISW розкрили мотив Путіна

14:40Війна
РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталі

13:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лежатиме до нового врожаю і навіть довше: китайський метод зберігання часнику

Лежатиме до нового врожаю і навіть довше: китайський метод зберігання часнику

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з бджолами за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з бджолами за 19 с

Як влітку розгладити футболку за дві хвилини без праски - лайфхак

Як влітку розгладити футболку за дві хвилини без праски - лайфхак

"Вибачте, мені боляче": Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сцену

"Вибачте, мені боляче": Джон Бон Джові перервав концерт і покинув сцену

Температура різко підскочить до +38: коли Україну накриє хвиля пекельної спеки

Температура різко підскочить до +38: коли Україну накриє хвиля пекельної спеки

Останні новини

16:26

Жовтизна з пластикових вікон зникне за лічені хвилини: допоможе один дешевий засіб

16:25

РФ атакує оновленим дроном: "Флеш" попередив про небезпеку "Бумеранга"

16:21

Найнебезпечніші дні серпня: астролог попередила про загрози 1–10 числа

16:12

Джамала відвезла дітей на відпочинок до Туреччини та опублікувала фото

15:55

Щоб верхні помідори не дрібнішали: що обов'язково потрібно зробити наприкінці липняВідео

З Драпатим росіянам на фронті буде "весело", а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – КоваленкоЗ Драпатим росіянам на фронті буде «весело», а в РФ палатимуть не лише НПЗ і Wildberries – Коваленко
15:54

Українців почали лякати голодом: що насправді відбувається з цінами і чого очікувати

15:39

Мало хто знає: для чого призначені 2 отвори на прищіпках та як ними користуватися

15:22

Повний Місяць 29 липня: які речі категорично не можна робити в цей день

15:15

Краще одразу викинути: які банки категорично не підходять для консервації

Реклама
15:11

Гороскоп Таро на завтра, 27 липня: Козерогу — удача, Водолію — отримати своє

14:45

Ні "глазуньї", ні "всмятку" в українській мові немає: як правильно називати страви

14:42

День ангела з 27 липня по 2 серпня: хто відзначає іменини за календарем

14:40

Кремль послав новий сигнал щодо війни: в ISW розкрили мотив Путіна

14:14

Качани стануть схожими на баскетбольні м’ячі: що обов’язково потрібно зробити з капустою в липніВідео

14:07

Фінансовий гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня: Ракам – тиша, Дівам – дохід

13:43

Місячний календар на тиждень: кому чекати небезпеки, а кому — успіху

13:36

Чим швидко приклеїти шпалери, якщо відклеївся шов: майстер поділився секретомВідео

13:34

Якщо троянди скинули пелюстки: простий спосіб змусити їх зацвісти знову в серпні

13:34

РФ атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг: пошкоджені будинки та ТЦ, деталіФотоВідео

13:07

Навіть Індія та Білорусь не допоможуть: експерт розповів, як Росія провалилася з бензиномВідео

Реклама
12:51

Китайський гороскоп на завтра, 27 липня: Кроликам - образа, Щурам - новий рівень

12:45

Всесвіт на їхньому боці: трьом знакам китайського гороскопу доля подарує полегшення до 2 серпня

12:36

Приховує надзвичайно глибокий сенс: яке слово визнано найкрасивішим у світі

12:31

Шкідники просто тікатимуть із саду: секретний засіб, який є на кожній кухніВідео

12:24

Гроші не повернути: люди скаржаться на блокування рахунків у "ПриватБанку"

12:09

Суд заарештував: популярного російського композитора підозрюють у шахрайстві

12:02

Гороскоп на завтра, 27 липня: Близнюкам - зміни, Терезам - суперечки

11:48

Температура різко підскочить до +38: коли Україну накриє хвиля пекельної спеки

11:36

"Трансвестит-шоу": у Росії висміяли стару прихильницю Путіна Распутіну

11:17

Нічна атака на Київ: скільки балістики вдалося збити ППО

10:57

Що може різко змінити курс валют: названо головний ризик для долара й євро

10:57

Катя Кузнєцова поділилася секретом своєї чудової фігури

10:04

Розвідка Британії попереджає: Кремль невдовзі випробує НАТО, поки Трамп зайнятий Іраном

09:57

РФ вдарила "Бандероллю" по будинку в Харкові: є загиблий, серед поранених - діти

09:33

Окупанти йдуть на штурми заради одного: "Мадяр" розкрив схему РФ

09:22

Картоплі буде вдвічі більше: городник показав "ледачий" спосіб, який побив рекордиВідео

09:06

Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна та пригрозив "відповіддю"

08:39

Гучна ніч в Криму: дрони уразили Таврійську ТЕС, що відомо про атакуВідео

07:28

РФ атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, згорів складФото

07:10

Росія брехала століттями: де насправді вперше згадали назву УкраїниВідео

Реклама
05:05

Кіт, мітла і правильний день - як правильно переїхати за народними прикметами

04:32

Лежатиме до нового врожаю і навіть довше: китайський метод зберігання часникуВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з бджолами за 19 с

03:29

Як влітку розгладити футболку за дві хвилини без праски - лайфхак

03:03

Сіль змінює смак страви - коли її додавати, щоб не зіпсувати їжу

01:35

Вчені знайшли поверхню Марса на Землі: де розташоване найзагадковіше озеро

00:16

Пропозиція Токаєва щодо замороження війни: у Путіна зганьбилися цинічною відповіддю

25 липня, субота
23:13

Посадити один раз — і милуватися роками: названо найневибагливіші квітиВідео

22:22

Літо чи зима — коли краще клеїти шпалери: 5 головних правил ремонту

22:20

"Золота Дзига-2026": оголошено переможців кінопремії

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти