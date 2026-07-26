'Вдарили по людях без ніякого військового сенсу': Зеленський - про удар РФ по АТБ в Чернігові

Зеленський наголосив, що це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання.

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Зеленський про атаку на АТБ у Чернігові / Колаж: Главред, фото: МВА, скриншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по супермаркету в Чернігові вдень 26 липня.

За його словами, російський дрон влучив у супермаркет: наразі відомо, що 13 людей поранені, двоє загинули, серед них дитина. Про це глава держави повідомив у свеєму телеграм-каналі.

"Росіяни продовжують "перемагати" звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих. І серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям", - йдеться в повідомленні. відео дня

Президент Володимир Зеленський назвав атаки свідомим терором проти мирного населення та закликав партнерів посилити санкції проти РФ, а також надати Україні більше систем ППО й засобів захисту неба.

Чи скоротила Росія атаки дронами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет.

За його словами, атаки дронами тривають практично безперервно.

"Я б не сказав, що їх стало менше, що вони справді зараз роблять ставку на балістику, розуміючи певні проблеми, які у нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, а зараз - і вдень. Коли супротивник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагааємо, у неділю, 26 липня, російський безпілотник атакував супермаркет АТБ у Чернігові. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них - 10-річна дитина. Ще 13 людей дістали поранення,

Як повідомляв Главред, у неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та КАБами. Зокрема, під ворожий удар потрапили Запоріжжя та Кривий Ріг. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще шість - поранені.

Крім того, в ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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