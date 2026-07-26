РФ вдарила 'Бандероллю' по будинку в Харкові: є загиблий, серед поранених - діти

Пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-banderolyu-po-domu-v-harkove-est-pogibshiy-sredi-ranenyh-deti-10783628.html Посилання скопійоване

Росіяни атакували Харків / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ вдарила "Бандероллю" по житловому будинку

Загинула людина, серед поранених є діти

На місці удару працюють рятувальники та медики

Російські окупаційні війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Влучання у приватний житловий будинок. Є поранені. На місці працюють усі профільні служби. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених (серед постраждалих - одна дитина)", - написав він. відео дня

Пізніше Терехов додав, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них - двоє дітей.

"Пошкоджено понад десять приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

О 10:04 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок "прильоту" в Слобідському районі.

"Усі знаходяться під наглядом лікарів", - наголосив він.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Чи скоротила Росія атаки дронами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет.

За його словами, атаки дронами тривають практично безперервно.

"Я б не сказав, що їх стало менше, що вони справді зараз роблять ставку на балістику, розуміючи певні проблеми, які у нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, а зараз - і вдень. Коли супротивник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок.

У суботу, 25 липня, російські окупанти завдали удару по складу логістичного оператора в Запоріжжі, йдеться про склад "Нової пошти". В результаті удару виникла пожежа, знищено автомобілі, пошкоджено приміщення.

Крім того, відомо, що Росія приготувала ракети для нового масованого удару по Україні. Цей удар може статися вже впродовж найближчих 48 годин.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред