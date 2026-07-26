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РФ вдарила "Бандероллю" по будинку в Харкові: є загиблий, серед поранених - діти

Марія Николишин
26 липня 2026, 09:57
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Пошкоджено понад десять приватних житлових будинків.
РФ вдарила 'Бандероллю' по будинку в Харкові: є загиблий, серед поранених - діти
Росіяни атакували Харків / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ вдарила "Бандероллю" по житловому будинку
  • Загинула людина, серед поранених є діти
  • На місці удару працюють рятувальники та медики

Російські окупаційні війська вранці 26 липня завдали удару "Бандероллю" по Харкову. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок у Слобідському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Влучання у приватний житловий будинок. Є поранені. На місці працюють усі профільні служби. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених (серед постраждалих - одна дитина)", - написав він.

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Пізніше Терехов додав, що кількість постраждалих зросла до шести. Серед них - двоє дітей.

"Пошкоджено понад десять приватних житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

О 10:04 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, девʼятеро людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок "прильоту" в Слобідському районі.

"Усі знаходяться під наглядом лікарів", - наголосив він.

Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Чи скоротила Росія атаки дронами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет.

За його словами, атаки дронами тривають практично безперервно.

"Я б не сказав, що їх стало менше, що вони справді зараз роблять ставку на балістику, розуміючи певні проблеми, які у нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, а зараз - і вдень. Коли супротивник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на неділю, 26 липня, країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Пожежі виникли одразу у трьох районах столиці. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверховий будинок.

У суботу, 25 липня, російські окупанти завдали удару по складу логістичного оператора в Запоріжжі, йдеться про склад "Нової пошти". В результаті удару виникла пожежа, знищено автомобілі, пошкоджено приміщення.

Крім того, відомо, що Росія приготувала ракети для нового масованого удару по Україні. Цей удар може статися вже впродовж найближчих 48 годин.

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Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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