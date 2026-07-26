Навіть Індія та Білорусь не допоможуть: експерт розповів, як Росія провалилася з бензином

Імпорт бензину не врятує Росію: експерт пояснив, чому паливна криза лише поглиблюватиметься

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Експерт розповів, як Росія провалилася з бензином / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Ключові тези:

Білорусь, Індія та Казахстан не врятують Росію

Логістика ускладнює імпорт палива до європейської частини РФ

РФ продає нафту дешевше, а пальне купує дорожче

Спроби Росії компенсувати дефіцит бензину за рахунок імпорту з Білорусі, Казахстану, Індії та інших країн не здатні вирішити проблему. Обсяги поставок занадто малі, а логістичні обмеження лише погіршують ситуацію.

Про це в інтерв’ю "Главред" заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

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За словами експерта, обсяги палива, які Москва отримує від партнерів, не можна порівняти з реальними потребами російського ринку.

"Ні, це мізер - і те, що пропонує Білорусь, і те, що може привезти навіть Індія", - підкреслив Загородній.

Він зазначив, що Індія теоретично здатна постачати Росії близько 50 тисяч тонн палива на тиждень, однак навіть такі обсяги не зможуть помітно вплинути на ситуацію.

"Від Індії, наприклад, Росія може отримати близько 50 тисяч тонн палива на тиждень. При цьому велике питання – чи зможе вона розвантажитися, адже немає гарантії, що нічого не прилетить", – пояснив експерт.

За його словами, ці поставки становлять лише незначну частину потреб країни.

"Ті обсяги палива, які імпортує Росія, – це просто "копійки", – додав Загородній.

Експерт також звернув увагу на економічний парадокс у відносинах Москви та Нью-Делі.

За його словами, Росія продає нафту Індії зі значними знижками й отримує оплату переважно в індійських рупіях, тоді як готове паливо змушена купувати вже за долари та євро.

Крім того, як зазначив Загородній, Казахстан також не здатний суттєво допомогти Росії.

За його словами, республіка сама стикається з нестачею палива і вже ввела обмеження для автомобілів, що прибувають із Росії, щоб уникнути масового вивезення бензину.

Експерт додав, що Казахстану доводиться виконувати зобов’язання щодо постачання палива до Киргизстану та Таджикистану в рамках міжурядових угод, тому вільних ресурсів практично немає.

НПЗ Росії / Главред

Говорячи про можливу допомогу з боку Китаю, Загородній зазначив, що Пекін також не зможе повністю задовольнити потреби Росії.

За його словами, китайські нафтопереробні потужності обмежені, а додатковою проблемою залишається транспортування палива з Сибіру до європейської частини Росії.

"Є проблема - привезти паливо з Сибіру до європейської частини РФ, оскільки залізниця там працює на межі можливостей", - зазначив експерт.

Підбиваючи підсумки, Загородній заявив, що паливні проблеми Росії мають системний характер.

"Загалом, у Росії скрізь проблеми, куди не глянь", – підсумував він.

Дивіться повне інтерв’ю Тараса Загороднього для "Главред":

Зазначимо, що віце-прем’єр РФ Олександр Новак під час оперативної наради заявив про заходи щодо стабілізації ринку палива. За його словами, дефіцит бензину вдасться врегулювати за умови синхронного нарощування імпортних і внутрішніх потужностей найближчим часом.

Як раніше повідомляв "Главред", Джеймс Хендерсон висловив свою позицію щодо розширення ударів углиб РФ. Він звернув увагу на складні атаки дронів на нафтопереробні заводи та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про особу: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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