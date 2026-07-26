Температура різко підскочить до +38: коли Україну накриє хвиля пекельної спеки

Погода в Україні буде під впливом малорухомого антициклону.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні наступного тижня

В яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні упродовж наступного тижня, з 27 липня по 2 серпня, буде нестійкою та дощовою, але поступово опади припиняться та почнеться спека. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у перші дні тижня погоду обумовлюватиме область зниженого атмосферного тиску та проходження атмосферних фронтів. Тому в більшості регіонів очікуються грозові дощі, місцями не виключені сильні зливи, вдень із градом та шквалистим вітром.

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"Починаючи з середи, під впливом малорухомого антициклону, опади поступово припиняться, а температурний фон почне підвищуватися, особливо відчутно в західних та південних областях. Найбільш спекотна погода очікується у перші дні серпня на крайньому заході України, оскільки сюди пошириться жарка повітряна маса із центральної Європи", - наголосив він.

Погода в Україні 27 липня

У понеділок, вночі істотних опадів не очікується, місцями можливий туман. Вдень у західних регіонах пройдуть грозові дощі, місцями опади можуть бути значними, а також супроводжуватись градом та шквалами, 15 – 20 м/с. В решті регіонів країни дощ не передбачається.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 градусів, в денні години +28…+33 градуси, на крайньому заході +24…+29 градусів.

Погода 27 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 28 липня

У вівторок вночі дощі пройдуть у центральних та північних областях, вдень також помірні опади у супроводі грози та шквалів накриють східні, центральні та південно-східні області. Місцями дощі можуть бути значними. Лише у західних областях очікується переважно суха погода.

Температура повітря в нічний час становитиме +15…+20 градусів, вдень +26…+31 градус; у північних та західних областях вночі +10…+16 градусів, вдень +19…+24 градуси.

Погода 28 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 липня

У середу під впливом східної периферії антициклону, в Україні прогнозується суха погода, без опадів. Лише вдень на крайній півночі можливі короткочасні грозові дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 градусів, у південній частині та Криму +15…+20 градусів; вдень +22…+27 градусів, на півдні та на Закарпатті місцями +29…+31 градус.

Погода 29 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 липня

У четвер очікується малохмарна погода, без опадів по всій території України. Температура повітря в нічний час очікується в межах +11 ... +16 градусів, у південній половині +15 ... +20 градусів; вдень +24…+29 градусів, на півдні та на Закарпатті +28…+33 градуси.

Погода в Україні 31 липня

У п'ятницю продовжиться період стійкої антициклональної погоди, без опадів на всій території України. Температура вночі становитиме +13…+19 градусів, вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів, у південних та західних регіонах +30…+35 градусів.

Погода в Україні 1 серпня

У суботу утримається суха погода, без опадів на більшій частині території країни. Температура повітря в нічний час очікується в межах +13 ... +18 градусів, на крайньому півдні до +21 градуса; вдень +25...+30 градусів, на півдні та крайньому заході +31...+36 градусів, а на півночі Лівобережжя +23...+28 градусів.

Погода в Україні 2 серпня

У неділю продовжиться період сонячної та сухої погоди на більшій частині території країни. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 градус, вдень у північно-східних областях +24…+29 градусів; на решті території спека посилиться до +31…+36 градусів, а на Закарпатті місцями +38 градусів.

Тепловий удар / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у вихідні, 25 та 26 липня, в Україні переважатиме комфортна літня погода з помірним теплом. Водночас у частині областей очікуються дощі, а на сході країни можливі сильні зливи, грози та шквали.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погодні умови найближчими днями визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Водночас східні та південні області перебуватимуть під впливом чорноморського циклону.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань казав, що оцінки світових прогностичних моделей свідчать, що серпень цього року може бути спекотним.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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