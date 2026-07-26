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Розвідка Британії попереджає: Кремль невдовзі випробує НАТО, поки Трамп зайнятий Іраном

Дар'я Пшеничник
26 липня 2026, 10:04
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Британська розвідка попередила, що Кремль може перевірити рішучість нового уряду Британії.
Путин, НАТО
Путін готує серйозну провокацію проти НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня
  • За даним Британської розвідки, Путін готує пряме протистояння з НАТО
  • Кремль перенаправляє тіньовий флот танкерів в обхід Ла-Маншу
  • Новий уряд Бернема стане першим випробуванням для Москви

Путін планує пряме протистояння з НАТО протягом найближчих кількох місяців, обравши мішенню новий уряд Великої Британії на чолі з Енді Бернемом. Про це з посиланням на джерела в розвідці пише Daily Mail.

За даними видання, Кремль розраховує скористатися моментом, поки увага Дональда Трампа прикута до Ірану, а в українському керівництві намітився розкол.

"Зараз існує тверда впевненість, що Путін готує якесь пряме протистояння з НАТО протягом наступних кількох місяців. На це впливає низка факторів – переконання, що Трамп відволікається на Іран, та ознаки розколу в українському керівництві", - зазначило джерело Daily Mail.

Тіньовий флот і випробування нового уряду

Розчарування ходом війни в Україні також підштовхує Путіна до ризикованіших кроків, вважають співрозмовники видання. Кремль нібито усвідомлює, що без зміни ситуації на фронті програш стає дедалі реальнішим.

"Є відчуття, що якщо він [Путін] не зможе якимось чином змінити ситуацію на полі бою, війна буде програна", - розповіло джерело.

Співрозмовник додав, що зміна влади у Лондоні сама по собі стане приводом для перевірки на міцність: Кремль спробує намацати розбіжності між старою та новою британськими адміністраціями. Ознаки такої тактики вже помітні на морі - Москва перенаправляє свій тіньовий флот нафтових танкерів в обхід Ла-Маншу, і одне із суден минулого місяця вже перехопили британські морські піхотинці.

Реакція Лондона

Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг відповів на можливі провокації Москви жорстко й без натяків на компроміс.

"У Росії не повинно бути сумнівів у рішучості цього уряду та цього прем'єр-міністра протистояти російській агресії не тільки в Україні, але й будь-якій агресії проти Великої Британії та наших союзників", - підкреслив Стрітінг.

Чо може РФ напасти на країни НАТО - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ще два роки тому повідомляв, що Росія може розглядати агресію проти країн НАТО на тлі невдач у війні проти України. На його думку, режим Путіна залишається головним джерелом загроз не лише для України, а й для інших держав.

"Немає нічого дивного, що РФ взагалі розглядає агресію проти європейських країн НАТО паралельно з війною проти нас. Вони ж ставку роблять на живу силу і дрони з ракетами, живу силу, яку можуть мобілізувати, і дрони та ракети, якими можуть бити по території цих країн.Тому постійно кажу, що альтернативи демонтажу режиму Путіна немає", - наголосив Коваленко.

Він наголосив, що демонтаж режиму Володимира Путіна є необхідним для безпеки не лише України, а й Європи та світу. На його переконання, це було б менш витратним, ніж подальше протистояння.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Напад РФ на країни НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, у НАТО не прогнозують, що Росія зможе захопити пояс міст-фортець на Донбасі до кінця 2027 року. У Альянсі зазначають, що наступ РФ просувається значно повільніше, ніж очікував Кремль.

Росія активізує розвиток безпілотних підрозділів і розглядає дрони як один із ключових інструментів майбутніх конфліктів із НАТО. Про це заявив експерт із російських БПЛА Семюел Бендетт, аналізуючи програму форуму "Дронниця".

Крім цього, Росія може готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором. Розвідки Литви та Польщі фіксують можливу підготовку атак на інфраструктуру та використання дронів для дестабілізації регіону, повідомляє ISW.

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Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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