УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Перелом щелепи і носа, струс мозку і вибиті зуби: у Німеччині чеченець побив пораненого бійця ЗСУ

12 березня 2023, 19:47
Повідомляється, що на місце інциденту приїхала швидка і госпіталізувала українського бійця.
Військовий у Німеччині
Військовий у Німеччині / facebook.com/groups/ukrainiansinFFM

У Німеччині у Франкфурті-на-Майні охоронець готелю Roomers жорстоко побив українського військового. Повідомляється, що український захисник приїхав до Німеччини на лікування та реабілітацію.

У Facebook-групі "Українці у Франкфурті-на-Майні" відзначають, що охоронцем готелю виявився 23-річний чеченець.

"Він побив українського бійця, який зайшов в бар у формі ЗСУ і з тростиною, оскільки на війні отримав поранення ніг", - йдеться в повідомленні.

відео дня

В якому стані боєць ЗСУ

Повідомляється, що на місце інциденту приїхала швидка і госпіталізувала українського бійця.

"У нього діагностували перелом щелепи і носа, струс мозку, зламані зуби і множинні гематоми. Воїну призначена операція, після якої буде реабілітація", - йдеться в повідомленні.

Також вирішується питання подачі заяви в поліцію на готель і персонал.

Військовий ЗСУ

Що кажуть у консульстві

Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк заявив, що такий інцидент дійсно стався.

За словами дипломата, консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. Військовослужбовця госпіталізували з поламаною щелепою і струсом мозку. Костюк зазначив, що в даний час потерпілий потребує операції.

"За нашою інформацією, в п'ятницю ввечері наш військовий зайшов в уніформі в бар готелю після відвідування. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, сталася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. В результаті бійки у нашого громадянина - перелом щелепи і струс мозку. Поліцією зафіксовано цей факт", - заявив дипломат, передає видання "Новинарня".

Операція намічена на вівторок. Поки консульство намагається отримати записи з камер відеоспостереження. Костюк нагадав, що в Німеччині законодавство дозволяє носити військову форму поза службою, але необхідно отримати додатковий дозвіл.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що в боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Крім того, в бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка захищала рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Читайте також:

ЗСУ побиття Німеччина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:06

Розстріляли за "Слава Україні": в СБУ офіційно підтвердили особу вбитого окупантами військового

19:47

Перелом щелепи і носа, струс мозку і вибиті зуби: у Німеччині чеченець побив пораненого бійця ЗСУВідео

19:41

Даша Квіткова та Нікіта Добринін все ще одружені - блогерка зробила заяву

19:20

Останній шанс позбутися спадщини СРСРПогляд

18:59

Королівська рідня відвернулася від Гаррі і Меган у важливий день: розгорівся скандалВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:57

"Вагнерівців" знищують "пачками": полковник ЗСУ розповів про бої за Бахмут

18:51

Джолі шукає зустрічі з новою коханою Пітта щоб "контролювати ситуацію, а не сидіти в тіні"Відео

18:37

"Ми не будемо штурмувати в лоб": Жданов розповів, як ЗСУ попруть окупантів з УкраїниВідео

18:14

"Може повторитися доля Дебальцевого": командир ЗСУ про складну ситуацію в БахмутіВідео

Реклама
18:01

Залишилася танцювати сама на сцені: Ігор Ніколаєв публічно принизив Наташу Корольову на всю РосіюВідео

17:51

РФ втрачає час і ресурси: у ЗСУ назвали ключове значення оборони Бахмута

17:48

Як швидко зварити перловку: кілька порад, щоб вийшла ідеальноюВідео

17:35

Раміна Есхакзай скасувала весілля з обранцем: "Вже точно не хочемо"Відео

17:14

Не закінчиться у найближчі місяці: військовий Вишебаба прогнозує війну на декілька роківВідео

17:06

Загроза нападу з Білорусі: генерал ЗСУ попередив про перекидання нових сил РФ

16:58

Букмекери опустили Україну: на Євробаченні 2023 різко змінили фаворита - вона всім відомаВідео

16:30

Як прибрати застарілий наліт на унітазі: прості і швидкі способи прибирання

16:21

Загадка радянських під'їздів: чому їх фарбували лише на половину

15:57

Штурм РФ під Бахмутом провалився: прикордонники "покришили" десятки окупантів

15:45

"Понесуть суворе покарання": командування зробило заяву про побиття строковика в УкраїніВідео

Реклама
15:40

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 березня: Тельцям - сильні хвилювання, Левам - успіхВідео

15:10

82-річний Роберто Каваллі вшосте став батьком

15:07

"Він мерзенний": чоловік Тодоренко грубо обізвав свого сина

14:56

"Алка з Філіпом возз'єднаються": у РФ повідомили, що Кіркоров планує повернутися до Пугачової

14:55

Україну огорнуть сильні снігопади: синоптики розповіли про штормВідео

14:42

Подвійна гра Лукашенка: експерт оцінив ймовірність втягування Білорусі у війну

14:18

Росія розвалиться на частини, НАТО треба готуватися до історичних подій - французький генералВідео

14:06

"Я особисто знаю, де лежать трупи окупантів": полковник ЗСУ розповів про пекло для росіян під БахмутомВідео

13:45

Гороскоп на завтра 13 березня 2023: Рибам - натхнення, Терезам - погані порадиВідео

13:37

Маша з "Вороніних" народила первістка і показала фото

13:10

У Житомирі офіцер побив ногами строковика: розгорівся великий скандалВідео

13:04

Жаді та Лукас з "Клону" повторили культовий момент з серіалу через 20 роківВідео

13:01

Боєць ЗСУ приїхав танком із передової на власне весілля

12:42

Україна найближчим часом не отримає винищувачі від Заходу - КулебаВідео

12:40

Найнебезпечніший день у році: прикмети і що не можна робити 13 березня

12:38

З величезним животом: знаменитий російський телеведучий приголомшив зовнішнім виглядомВідео

12:35

Дочка Лізи Ющенко при повному макіяжі затусила з маминою подругою в готелі, вартістю 50 тис. грн за ніч

12:20

4 ознаки, що матрац пора викидати

12:08

Актор-воїн Федінчик переписав все майно на Наталку Денисенко: "Я гарно влаштувалася"Відео

12:05

"Українці Валеру повісили": у Білорусі прикордонники влаштували істерику через "окупанта"Відео

Реклама
11:56

Посол України в Білорусі розніс Лукашенка за образу ЗеленськогоВідео

11:38

Смачний сніданок, як в ресторані: 2 простих і неймовірних рецептиВідео

11:32

"Запустять катастрофічні бої": астролог назвала нову мету РФ і 3 небезпечних міста УкраїниВідео

11:29

Що корисніше вранці - кава або чай: цікаві відомості, які здивуютьВідео

10:56

75% жертв припадає на казахське і татарське населення: у розвідці Британії повідомили про втрати РФ

10:43

Працюють Вільха та Нептун: армія України б'є війська РФ на відстані 100-300 км – НаєвВідео

10:16

Галкін поставив на місце знахабнілих росіянВідео

09:27

Україна може переламати ситуацію в Бахмуті: полковник ЗСУ назвав дві ключові умовиВідео

09:21

Росія не готова наступати з Білорусі і зміцнює позиції в Брянській і Курській областях - ГенштабВідео

08:33

Українські прикордонники пішли в контратаку в Бахмуті: знищено групу "вагнерівців"

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти