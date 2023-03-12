Перелом щелепи і носа, струс мозку і вибиті зуби: у Німеччині чеченець побив пораненого бійця ЗСУ

Повідомляється, що на місце інциденту приїхала швидка і госпіталізувала українського бійця.

Військовий у Німеччині / facebook.com/groups/ukrainiansinFFM

У Німеччині у Франкфурті-на-Майні охоронець готелю Roomers жорстоко побив українського військового. Повідомляється, що український захисник приїхав до Німеччини на лікування та реабілітацію.

У Facebook-групі "Українці у Франкфурті-на-Майні" відзначають, що охоронцем готелю виявився 23-річний чеченець.

"Він побив українського бійця, який зайшов в бар у формі ЗСУ і з тростиною, оскільки на війні отримав поранення ніг", - йдеться в повідомленні.

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В якому стані боєць ЗСУ

Повідомляється, що на місце інциденту приїхала швидка і госпіталізувала українського бійця.

"У нього діагностували перелом щелепи і носа, струс мозку, зламані зуби і множинні гематоми. Воїну призначена операція, після якої буде реабілітація", - йдеться в повідомленні.

Також вирішується питання подачі заяви в поліцію на готель і персонал.

Що кажуть у консульстві

Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк заявив, що такий інцидент дійсно стався.

За словами дипломата, консульство надасть потерпілому необхідну юридичну та іншу допомогу. Військовослужбовця госпіталізували з поламаною щелепою і струсом мозку. Костюк зазначив, що в даний час потерпілий потребує операції.

"За нашою інформацією, в п'ятницю ввечері наш військовий зайшов в уніформі в бар готелю після відвідування. Після кількох зауважень з боку персоналу та охорони готелю щодо невідповідності його дрескоду, сталася мовна перепалка, а потім бійка після спроби з боку охорони (представник народів Кавказу) вивести нашого бійця. В результаті бійки у нашого громадянина - перелом щелепи і струс мозку. Поліцією зафіксовано цей факт", - заявив дипломат, передає видання "Новинарня".

Операція намічена на вівторок. Поки консульство намагається отримати записи з камер відеоспостереження. Костюк нагадав, що в Німеччині законодавство дозволяє носити військову форму поза службою, але необхідно отримати додатковий дозвіл.

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