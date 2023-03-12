УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт вказав на чотири найслабших ланки російської армії

12 березня 2023, 01:35
Російська окупаційна армія має чотири слабкі ланки, найістотнішою з яких є низька мотивація солдатів, заявив Владислав Селезньов.
Українські військові, ЗСУ, Владислав Селезньов
У російській армії є чотири слабких ланки: оцінка експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Армія російських агресорів мають як мінімум чотири слабких ланки. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Найбільш значуща слабка ланка - мотивація. Досі вищим військово-політичним керівництвом Росії не визначена чітка причина: що саме роблять путінські солдати в Україні, заради чого вони гинуть в таких величезних кількостях", - підкреслив він.

Далі, Селезньов нагадав про те, що розвідки країн-союзників України на Заході називають цифру понад 200 тисяч загиблих у війні проти України російських окупантів. А український Генштаб повідомляє про 155 тисяч.

відео дня

"Очевидно, що на тлі таких втрат відсутність мотивації – головний фактор, який впливає на бойову готовність путінської армії", – зауважив експерт.

Друга слабка ланка армії окупанта, вважає Селезньов, військова логістика. Як каже він, великою мірою вона ускладнена через ефективну роботу українських артилеристів, які "змушують російських артилеристів тримати боєприпаси якнайдалі від лінії фронту".

Третя слабка ланка, стверджує Селезньов, поступове вибивання найбільш сучасної військової техніки ворога.

"Та техніка, яка знаходиться на зберіганні, вимагає відновлювальних робіт і за технічними характеристиками слабкіше, ніж ті зразки озброєнь і техніки, з якими в лютому минулого року путінська професійна армія починала повномасштабне вторгнення", – підсумував він.

І, врешті-решт, четверта слабка ланка, каже Селезньов, це знищення в боях з ЗСУ елітних підрозділів путінської армії.

"Знищуються російські десантники, морські піхотинці, тобто сіль, елітарні частини і підрозділи путінської армії. Їх місце займають "ч*обики" з мінімальним рівнем підготовки, мотивації і забезпеченості", – підсумував він.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

Вам може бути цікаво:

ЗСУ Владислав Селезньов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:45

На радість прихильницям: зірка "Гри престолів" і "Аквамена" засвітив апетитну попку

01:35

Військовий експерт вказав на чотири найслабших ланки російської арміїВідео

11 березня, субота
23:49

Росіян охопила паніка: біля кордонів РФ пролетів ядерний бомбардувальник СШАВідео

22:58

"Тримаємо оборону": полковник пояснив, чому Україні так важливо не віддавати БахмутВідео

22:20

Збирала кошти декілька років: 10-річна дівчинка передала 120 тисяч на авто для прикордонниківВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:55

"Там усіяно все трупами": найближчим часом стане видно ефект від оборони Бахмута - ДаніловВідео

21:20

Іран розширює співпрацю з РФ: укладено договір на придбання російських винищувачів Су-35Відео

21:02

Всі гроші можна втратити: прикмети на 12 березня і що не можна робити

20:49

"Буде жарко": колаборанти масово тікають з Донбасу в РФ - ДаніловВідео

Реклама
20:46

Інформація щодо санкцій проти Favbet не відповідає дійсності реклама

20:38

Який манікюр має кращий вигляд на коротких нігтях: 4 варіанти для чудового настрою навесніФото

20:25

"Руїни, уламки, воронки від снарядів": Зеленський пообіцяв РФ покарання через обстріли УкраїниВідео

20:18

"Запустять катастрофічні бої": астролог назвала нову мету РФ і 3 небезпечних міста УкраїниВідео

20:10

Найнебезпечніший день у році: прикмети і що не можна робити 13 березня

19:52

"Запаси ракет ще є": екстрасенс назвав дату масованих ракетних ударів по УкраїніВідео

19:20

Ніякого оперативного оточення в Бахмуті немаєПогляд

19:11

Києва йому замало: Папа Римський не їде в Україну через дивну позиціюВідео

18:31

Бахмут - наш, але не повністю: полковник назвав території, які захопили окупантиВідео

18:30

Скандал в Одеській області: заступник воєнкома танцював під російську попсу і поплатився

18:15

Що не любить груша: які рослини краще не садити поруч з деревом

Реклама
18:10

Раптово з'являються: 5 речей, які віщують "погром" в будинкуВідео

17:52

"Замість бліцкригу - бліцутилізація": Данілов потролив провали окупантів РФВідео

17:29

Потрапив під ворожий артобстріл: на війні обірвалося життя молодого захисника з ЛьвівщиниВідео

17:14

"Відчуваю огиду і презирство": Тополя відреагував на скандал зі стендапером ЩегелемВідео

17:02

Донька хворої на рак Заворотнюк запостила фото могильної плити

17:00

5 речей, які не можна віддавати задарма: це може обернутися бідою

16:59

"Навесні це неможливо": полковник прямо відповів, чому ЗСУ не йдуть у контрнаступВідео

16:54

Гроза авіації РФ: комплекси Patriot прикриють інфраструктуру та позиції ЗСУ – Ігнат

16:47

Що корисніше вранці - кава або чай: цікаві відомості, які здивуютьВідео

16:44

"Є до кого повертатися додому": Кіркоров приголомшив змінами в особистому життіВідео

16:40

"Роблю політичний камінг-аут": Пригожин зібрався балотуватися в президенти УкраїниВідео

16:25

"Я брехала": Селена Гомес розповіла про своє ставлення до боді-позитивуВідео

16:02

Ремонт буде найкрутішим: 4 модних кольори для фарбування стінВідео

15:58

Всесвіт нагородив красою та розумом: жінки цих знаків зодіаку зачаровують чоловіківВідео

15:55

"Наділи мішок і поволокли": зрадник Медведчук влаштував плаксиве шоу на росТБВідео

15:46

Секретний інгредієнт: Netflix покаже документальний фільм про борщ

15:46

Цю помилку повторюють майже всі: що ми забуваємо зробити з яйцями перед приготуванням

14:56

Навесні перші танки Leopard 1 повинні з'явитися в Україні - Міноборони ДаніїВідео

14:43

Знищені два десятки окупантів: під Маріуполем прилетіло по місцю розташування росіянВідео

14:35

Загроза вступу Білорусі у війну: експерт оцінив ризики для Лукашенка

Реклама
14:24

Їх краще не чіпати: названо знаки зодіаку, які можуть влаштувати "катастрофу" кривдникуВідео

14:16

Що саме підвищує тиск: як не дати "тихому вбивці" принести великої шкодиВідео

14:10

Кулінарний шедевр за 15 хвилин: апетитні булочки з 3 інгредієнтів - рецепт закускиВідео

13:53

Кохана "Да Вінчі" Аліна опублікувала зворушливе відео із загиблим ГероємВідео

13:34

Чому не можна дивитися в телефон чоловіка: наслідки того не варті

13:32

РФ накрила Херсон артвогнем: люди загинули прямо біля магазину, є поранені

13:06

"Гей, жадібне черево": Усик погодився битися з Ф'юрі, якщо той пожертвує українцям 1 млн фунтівВідео

12:48

ЗСУ йдуть вперед на Луганщині: зірвали наступ РФ, вибивають ворога біля Сватового

12:46

Ох вже ці американці: чому люди в США не використовують йоржик для унітазуВідео

12:32

"Це кремлівське вкидання": Скрипка пояснив свій "наїзд" на Потапа і Дорофєєву

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти