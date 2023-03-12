Військовий експерт вказав на чотири найслабших ланки російської армії

Російська окупаційна армія має чотири слабкі ланки, найістотнішою з яких є низька мотивація солдатів, заявив Владислав Селезньов.

У російській армії є чотири слабких ланки: оцінка експерта / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Армія російських агресорів мають як мінімум чотири слабких ланки. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Найбільш значуща слабка ланка - мотивація. Досі вищим військово-політичним керівництвом Росії не визначена чітка причина: що саме роблять путінські солдати в Україні, заради чого вони гинуть в таких величезних кількостях", - підкреслив він.

Далі, Селезньов нагадав про те, що розвідки країн-союзників України на Заході називають цифру понад 200 тисяч загиблих у війні проти України російських окупантів. А український Генштаб повідомляє про 155 тисяч.

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"Очевидно, що на тлі таких втрат відсутність мотивації – головний фактор, який впливає на бойову готовність путінської армії", – зауважив експерт.

Друга слабка ланка армії окупанта, вважає Селезньов, військова логістика. Як каже він, великою мірою вона ускладнена через ефективну роботу українських артилеристів, які "змушують російських артилеристів тримати боєприпаси якнайдалі від лінії фронту".

Третя слабка ланка, стверджує Селезньов, поступове вибивання найбільш сучасної військової техніки ворога.

"Та техніка, яка знаходиться на зберіганні, вимагає відновлювальних робіт і за технічними характеристиками слабкіше, ніж ті зразки озброєнь і техніки, з якими в лютому минулого року путінська професійна армія починала повномасштабне вторгнення", – підсумував він.

І, врешті-решт, четверта слабка ланка, каже Селезньов, це знищення в боях з ЗСУ елітних підрозділів путінської армії.

"Знищуються російські десантники, морські піхотинці, тобто сіль, елітарні частини і підрозділи путінської армії. Їх місце займають "ч*обики" з мінімальним рівнем підготовки, мотивації і забезпеченості", – підсумував він.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник прес-служби Генерального штабу Збройних Сил України.

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