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У ЗСУ є три плацдарми для контрнаступу на ворога - військовий експерт

11 березня 2023, 09:01
Як говорить військовий експерт Олександр Коваленко, в Бахмуті, де як і раніше йдуть жорстокі бої, контрнаступ ЗСУ на даний момент неможливий.
Танк, Коваленко
Олександр Коваленко / колаж фото і скріншот з відео

У ЗСУ є три плацдарми, з яких вони можуть запустити контрнаступ. Про це в коментарі порталу "Фокус"сказав відомий військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, плацдарми такі ‒ лівобережна частина Херсонської області, в Запорізькій області – у бік Мелітополя, а також північ Луганської області.

"У кожного з них є свої переваги і недоліки. Який з них оберуть – знають тільки в Генштабі ЗСУ. Ми повинні розуміти, що проводиться аналітичний огляд ситуації по кожному з плацдармів. Контрнаступ відбуватиметься там, де ми будемо максимально ефективні в контрнаступі. Цей сценарій відрізнятиметься від тих, що використовуються на північному плацдармі, Харківській області та правобережній Херсонщині у 2022 році. Тільки окупанти здійснюють наступальні дії за однією і тією ж методичкою. Контрнаступи ЗСУ не відбуваються за однаковими сценаріями. Я очікую чогось взагалі несподіваного", - сказав він.

відео дня

Крім того, Коваленко сказав, що в Бахмуті, де як і раніше йдуть жорстокі бої з російськими окупантами, контрнаступ ЗСУ на даний момент неможливий.

"Ситуація найближчим часом там не зміниться. Це буде переважно ведення оборони з боку Збройних сил України. Про контрнаступ у Бахмуті не йдеться, поки там можливі лише контратаки. Бахмут важливий, щоб підготувати резерви і отримати техніку", – підсумував він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Контрнаступ ВСУ

Раніше ексдиректор у справах Європи в Радбезі США, підполковник Армії США Алекс Віндман зазначав, що у найближчі рік-два немає жодних шансів, що Росія зможе переломити хід війни на свою користь. До кінця 2023 року ситуація почне входити у фазу дипломатії з переговорами. До зими 2023 року РФ, ймовірно, "спалить" більшу частину своїх військ, а потім перейде до оборони, після чого Україна зможе вести наступ, вважає Віндман.

Видання The Economist з посиланням на європейських чиновників писало, що Україна швидко готується до проведення контрнаступу. За минулі три місяці з 9 грудня 2022 року і досі вона отримала 40% всієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку повномасштабної війни – йдеться про допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зазначає, що українські військові готуються до потужного контрнаступу, який найімовірніше відбудеться у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти бояться і намагаються підготуватися до цього – риють траншеї, будують укріплення, створюють лінії оборони.

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ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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